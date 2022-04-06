單日確診破百！新北＋115　染疫者足跡遍及電影院大賣場

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侯友宜表示，今日的115例的個案中，有11例的新增個案，包括案25011（男性，20多歲）居住汐止區，4月5日入院前採檢PCR陽性，CT值18，自述4月2日曾與基隆女同事接觸，並列與基隆相關；案25040（男性，40多歲）居住新莊區，4月5日不舒服就醫採檢PCR陽性，CT值14.5。
案25047（女性，50多歲）、25160（女性，20多歲）為同住家人，居住蘆洲區，4月5日不舒服就醫採檢PCR陽性，CT值分別為16.3、18.5；案25217（男性，10多歲）居住八里區，4月5日咳嗽、發燒，自行篩檢陽性，醫採檢PCR陽性，CT值36.07。
案25312（女性，20多歲）居住三重區，外縣市學生，就醫採檢PCR陽性，CT值待查；案25321（女性，10多歲）、25322（女性，40多歲）、25323（女性，6歲）為同住家人，居住土城區，4月4日三人均出現發燒症狀，就醫採檢PCR均為陽性，CT值26.53、CT值16.38及待查。
案25333（男性，30多歲）居住板橋區，北市職場連假恢復上班前要求自行快篩陽性，就醫採檢PCR陽性，CT值26.24；案25334（男性，70多歲）居住烏來區，4月5日發燒、咳嗽，就醫採檢PCR陽性，CT值待查。
侯友宜說，基隆相關案有11人，分別為案25011、25023、25032、25034、25038、25042、25046、25146（陰轉陽）、25147、25148、25157；北市相關案22人，分別為案25028、25033、25035、25039、25129、25139、25143、25144、25152、25239、25240、25315、25316、25324~25330、25337、25339。
桃園相關案則為案25128、25141，新竹市相關案有4人－案25041、25045、25155、25156，屏東相關案3人－案25149、25150、25158；中和相關案4人，有1人陰轉陽－案25029、25030、25031、25145（陰轉陽），另三峽相關案38人，14例陰轉陽，案25024~25027、25130~25138、25219~25237、25244、25317~25319、25331、25335。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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