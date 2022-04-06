Ella抱《原子少年》底迪 「我有老公都不擔心你怕什麼」
Ella陳嘉樺、坤達、NICKTHEREAL周湯豪、田一德坐鎮導師的《原子少年ATOM BOYZ》即將於4/17日於TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV首播。節目將80位選手分為八大行星，在不同的賽制下互相競爭，爭奪最後的出道機會！
為讓選手們實際獲得藝人及明星導師的專業指導，製作單位安排導師們親自加入合作表演。原子少年們面對第一次要與Ella老師合作表演，選手各個難掩緊張神情：「真的就是和女神一起唱歌跳舞，我到現在還是不敢相信！」為了減輕大家的緊張感，Ella一進門就拉著10名成員團抱，先幫大家加油打氣，她開玩笑說：「我是很想一個一個抱啦，但我怕網友說我是阿姨吃豆腐！」而表演舞蹈中有許多貼身動作，選手害羞緊張到動作僵硬，Ella搞笑抓住選手大力搖晃「還不夠開！放開一點！我有老公都不擔心你怕什麼！」
Ella除了傳授如何展現舞台魅力，也以專業歌手身份教選手如何把歌唱好。《原子少年ATOM BOYZ》中較不擅長歌唱的選手，在Ella手把手教導下卻表現極佳，選手坦言：「沒想到我可以唱那麼好聽！」認真態度讓Ella捨不得離開，超過預定的離開時間兩個多小時，仍堅持加碼一對一教學，直到滿意每個人的表現才放心收工。
《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第二輪人氣投票也在4/5(二)結束，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）