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NBA／送走威少成湖人今夏目標　交易首輪籤恐無法避免

▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-06 16:14:24

隨著取得附加賽的最後希望破滅，洛杉磯湖人本賽季實質上已經結束。而若要重整陣容，球團首要的任務應該就是要送走和團隊化學效應不佳的Russell Westbrook。但目前看起來，他們無論選擇怎麼做，看起來都不可能得到一個理想的結果。

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由於Westbrook這一個賽季糟糕的表現，以及他明年高達4700萬美元的薪水，使得這位前明星控衛在市場上呈現負值，湖人恐怕得倒貼有用的資產，才能把他送走。問題是湖人願意做出怎麼樣的讓步來擺脫他？

去年12月湖人就有討論過關於威少的交易，當時的交易包裹有兩個，一個是再次和John Wall互換，這可能可以讓湖人不需要交出首輪選秀權就能完成，或許給出1到2個次輪選秀權，就能打動休士頓火箭點頭交易。

另一個選擇是把Westbrook送到奧克拉荷馬雷霆，目前雷霆還有3165 萬美元的薪資空間，而對方只需要拿出Derrick Favors配上添頭就可以完成交易，湖人還可能得到一個3000萬美元的交易特力。但湖人恐怕得同意送走兩個在今年休賽季中可被交易的首輪籤中的至少一個。

如果湖人隊要以他們2027年或2029年的首輪選秀權為代價，打包送走Westbrook，他們肯定希望能獲得優秀的角色球員作為回報。《HOOPSHYPE》記者Yossi Gozlan認為把Talen Horton-Tucker和Kendrick Nunn兩名年輕球員也加入談判會比較實際。

若選擇和溜馬談判，他們可能可以得到本賽季就在拍賣的Myles Turner、Malcolm Brogdon和Buddy Hield，這3人中的2人；若爵士在今年賽季結束後打算重建，那以Mike Conley和Bojan Bogdanovic為主體的交易，也應該是他們考慮的目標。

不過無論如何，湖人最終極的目標肯定是擺脫Westbrook的合約，這一筆交易已經成為過去10年湖人最差的操作。但可能無論高層怎麼做，他們都會發現那樣的代價是巨大的。

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