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內幕／被逼退？還原與朱立倫通話內容　羅智強還有打給她

▲不甩國民黨，台北市議員羅智強6日宣布參選桃園市長。（圖／羅智強辦公室提供）
▲不甩國民黨，台北市議員羅智強6日宣布參選桃園市長。（圖／羅智強辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-04-06 16:35:002022-04-06 16:38:40

國民黨台北市議員羅智強參選桃園市長紛擾不斷，羅智強透過其他台北市議員對外放話稱，黨主席朱立倫致電3小時撂狠話要與羅「魚死網破」、「民調再高都不會提名你」等。據了解，羅智強對外放話的內容都與事實有差距，第一，通話時間僅半小時，且總共是通話兩次，第二，所謂撂狠話的部分，也非出自朱立倫；在羅智強與朱立倫的兩通電話之間，羅也有打給前主席洪秀柱詢問意見。

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黨秘書長黃健庭今日親上火線說明近日的桃園市長提名風波，更直言羅智強的民調低、地方反彈，地方都認為羅智強很弱，只有聲量要怎麼提名？且羅智強對外放話的轉述都不正確，對黨的傷害大。

還原當日的狀況，羅智強先傳了簡訊通知朱立倫及黃健庭他將在2日宣布參選桃園市長，朱立倫接到簡訊後，就致電給羅智強。

第一通電話通話約半小時，朱立倫期間當然是希望羅智強不要這麼急，也分析了桃園選情狀況，並引用了名嘴黃暐瀚文章「現在的狀況已經快要魚死網破」，請羅智強再考慮一下是否要這麼急著宣布參選。

據了解，羅智強在與朱立倫第一通電話結束後，也有致電給前主席洪秀柱，洪秀柱有安慰羅智強，也有分析了目前的桃園選情。

羅與洪秀柱的通話結束後，羅智強就致電朱立倫，告知朱立倫自己最後的決定還是要參選。這跟羅智強對外放話的內容，包括朱立倫威逼、談話3小時等，都與事實差距極大。

至於民調部分，據了解，根據智庫所做民調，藍營桃園市長民調排名最高的是國民黨立委魯明哲，第二是國民黨立委萬美玲，羅智強排名第三，僅比國民黨立委呂玉玲高，在民調上，的確沒有反應羅智強的高聲量。

不少黨內人士都為黨中央抱不平，也提及過去許多跟羅智強一起開的會議，明明大家說好不對外說，但會議才剛結束，新聞就露出了，可見對外放話是羅智強的一貫手法。

黨內人士也指出，縱然羅智強有很高的聲量，但聲量是否能真正轉化為桃園的選票才是關鍵，羅智強的支持者可能遍佈全台，在桃園的支持度跟聲量遠不足以打贏民進黨。

目前黨中央在桃園市已經排除初選可能，接下來就是持續以滾動式民調，找出最強人選，也不排除直接徵召最強人選。桃園市長提名風波應暫時告一段落。

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