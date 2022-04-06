內幕／被逼退？還原與朱立倫通話內容　羅智強還有打給她

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還原當日的狀況，羅智強先傳了簡訊通知朱立倫及黃健庭他將在2日宣布參選桃園市長，朱立倫接到簡訊後，就致電給羅智強。
第一通電話通話約半小時，朱立倫期間當然是希望羅智強不要這麼急，也分析了桃園選情狀況，並引用了名嘴黃暐瀚文章「現在的狀況已經快要魚死網破」，請羅智強再考慮一下是否要這麼急著宣布參選。
據了解，羅智強在與朱立倫第一通電話結束後，也有致電給前主席洪秀柱，洪秀柱有安慰羅智強，也有分析了目前的桃園選情。
羅與洪秀柱的通話結束後，羅智強就致電朱立倫，告知朱立倫自己最後的決定還是要參選。這跟羅智強對外放話的內容，包括朱立倫威逼、談話3小時等，都與事實差距極大。
至於民調部分，據了解，根據智庫所做民調，藍營桃園市長民調排名最高的是國民黨立委魯明哲，第二是國民黨立委萬美玲，羅智強排名第三，僅比國民黨立委呂玉玲高，在民調上，的確沒有反應羅智強的高聲量。
不少黨內人士都為黨中央抱不平，也提及過去許多跟羅智強一起開的會議，明明大家說好不對外說，但會議才剛結束，新聞就露出了，可見對外放話是羅智強的一貫手法。
黨內人士也指出，縱然羅智強有很高的聲量，但聲量是否能真正轉化為桃園的選票才是關鍵，羅智強的支持者可能遍佈全台，在桃園的支持度跟聲量遠不足以打贏民進黨。
目前黨中央在桃園市已經排除初選可能，接下來就是持續以滾動式民調，找出最強人選，也不排除直接徵召最強人選。桃園市長提名風波應暫時告一段落。