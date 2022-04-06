面對全球鋼鐵市場競爭！中鋼積極打造智能產銷精緻鋼廠

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翁朝棟說，中鋼數位轉型的第一步是智慧製造，接下來是5G AIoT，而高爐及冷軋產線分別屬於一貫化作業煉鋼生產最上游及最下游的製程，陸續導入AI智慧製造後，加上鋼品倉儲導入無人天車吊運，智能產銷如虎添翼，也展現出中鋼邁向精緻鋼廠的決心。
這些成果包括，2016年成立智能產銷委員會、2017年建立AI研究團隊並專責AI技術研發，另於2018年啟用無人天車至今，已完成超過 40萬顆鋼捲自動吊運，並於2020年貳號高爐大修機會，在爐內建置智能化感測器及引進AIoT技術，大修完成後啟用煉鐵智慧中心，完成首座智慧高爐建構，且於今(111)年1月軋鋼三廠第二熱浸鍍鋅產線(2CGL)亦導入自行開發的智能化系統，讓2CGL產線建立起預知、預警、監控等智能化功能。
翁朝棟指出，高爐設備是包含氣、固、液三相物料的高溫煉鐵反應器，執行一貫作業鋼廠鐵水生產任務，其操作效能代表一個鋼廠競爭力的重要指標，過去因受限於高爐高溫作業環境的限制，無法安裝傳統的量測設備進行爐內生產狀況之紀錄，故操作經驗難以描述及量化，致高爐操作效能提升亦受到限制，在貳號高爐第四爐代導入智能化技術，高爐煉鐵智慧平台，除可呈現生產相關資訊、數據，並已導入27個AI模組，現場主管及操作人員進行資訊查詢、下載及分析，並利用可視化的圖形介面，精準掌握高爐狀態及即時調適生產。
翁朝棟並指出，中鋼公司自2015年開始投入無人天車的研究，為突破國際大廠的專利限制，除了在無人天車上裝設高解析度攝影機外，也導入三維掃描器進行掃描，再透過人工智慧技術順利在二維影像上建立不同物件的高度座標，及進一步利用深度學習物件技術與鋼捲定位指示板，成功建立起「一鍵裝車」技術，幫助倉儲操作人員更精準且快速的執行無人天車裝卸車作業，同時也提高效率性與安全性。
翁朝棟並說，中鋼亦已於去(110)年成立5G AIoT推動辦公室與實驗室，結合高雄市亞灣5G AIoT新創園區廠商 (微軟、杰悉科技)及學研單位(工研院、高科大、金屬中心、電信研究中心)的資源，展開5G AIoT各項智能專案開發及應用，將透過跨領域的密切合作，加速落實中鋼5G AIoT之建置與應用，朝智能化精緻鋼廠之路持續邁進。