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懲罰家人扛！俄軍屠殺烏國小鎮引怒　歐盟擬制裁蒲亭女兒

▲俄軍先前疑似在烏克蘭小鎮進行屠殺，引起國際撻伐聲浪。圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄軍先前疑似在烏克蘭小鎮進行屠殺，引起國際撻伐聲浪。圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-06 17:15:482022-04-06 17:16:33

俄軍自基輔撤退之後，烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在布查鎮（Bucha）屠殺約410名平民，甚至將遺體丟棄至路邊、亂葬崗，引起國際公憤，各國也紛紛研擬要加強對俄羅斯的制裁。有知情人士透露，歐盟甚至正在討論俄羅斯總統蒲亭的2名女兒，扣押其海外資產。

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綜合《彭博社》、《華爾街日報》等外媒報導，歐盟正在討論要制裁蒲亭與前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）所生下的2個女兒沃隆措娃（Maria Vorontsova）以及卡特琳娜（Katerina Tikhonova），以便就俄軍屠殺烏克蘭平民的事件做出回應。制裁名單中還包括其他數十人，包括俄羅斯政治人物、寡頭及其家屬，以及幾位宣傳界人士。目前制裁名單仍在擬議當中，還需要獲得歐洲各國政府批准，且在此之前可能還會進行修改。

報導指出，制裁蒲亭2名女兒恐怕在很大程度上是一個「象徵性」的舉動，因為目前尚不清楚她們在俄羅斯境外是否擁有重要的資產，但這個舉動可能會吸引蒲亭的注意。

▲俄羅斯總統蒲亭的長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）
▲俄羅斯總統蒲亭的長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）
蒲亭就任總統之後，鮮少向外界透露他的家庭以及私生活細節，蒲亭更多次為女兒們改名，就連姓氏都不同，克里姆林宮也從未證實蒲亭女兒的消息，也未曾公布過她們成年後的照片。

據傳，蒲亭曾於2015年時透露關於女兒的細節，其中包括2名女兒都畢業於俄羅斯的大學，並且會說多種語言。

有知情人士透露，蒲亭的大女兒沃隆措娃是專攻基因遺傳學的學者，二女兒卡特琳娜則是從舞者轉變為數學家，現在是莫斯科大學數學研究院副院長。


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