單日本土逼近300！恐燒3個月　陳時中：台灣疫情才剛開始

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陳時中今天下午在記者會中表示，醫師分析的是以往已產生的疫情，大約是這樣進程，但他認為，以現在台灣的傳播情形分析，到高峰會更快，台灣才剛開始而已，值得持續觀察。
指揮中心今天也公布新的病毒基因定序結果，是新增2例的桃園電商工作室群聚，序列出爐確診為Omicron亞型BA.2變異株，這組序列是至今台灣本土疫情個案中未見過的序列。
本土個案連續6天單日新增個案超過百例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，現階段較難計算不明傳播鏈，許多縣市個案屬於社區感染，疫調重心轉移到匡列接觸者採檢，由過去零星個案的上游溯源政策，改為往下游圍堵疫情。
羅一鈞說，現階段以Omicron亞型變異株BA.2占據大部分本土群聚傳播鏈，如基隆小吃店、大潭電廠工程、樹林科技廠、台中婚宴等群聚；只剩下新北中和某社區群聚，是唯一桃機BA.1株序列延伸至今。
根據指揮中心統計COVID-19醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為3881床，空床數2556床，空床率65.9%；47家中央集中檢疫所總床數為6372床，其中2874個空床，空床率為45.1%，地方加強型防疫旅館僅2家共402床，其中還有6個空床，空床率僅1.5%。
陳時中強調，現階段中央集中檢疫所並非皆安排輕症患者入住，還有隔離檢疫者，預計逐漸清空，不再收檢疫隔離對象，會將集檢所6372床保留90%以上量能，作為確診者的收治處所。
至於中央要求各縣市均應籌設加強版防疫旅館至少50間，陳時中說，預估還需要2週才會開始有成績，現在各縣市一般防疫旅館都是住著一般隔離者或入境檢疫者，清空後需要時間消毒，才會轉型為加強版防疫旅館。（編輯：張芷瑄）1110406
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。