藍營議員北上勸進選高雄　李四川：想法、意願沒變

高雄市議會國民黨團總召童燕珍等人今（6）日北上勸進高雄市前副市長李四川參選高雄市長，並在下午拜會主席朱立倫，表示大家都清楚李四川在高雄的政績，是最適當的人選，對此，李四川強調他的想法和意願都沒有改變，原則上已經不再參與政治、選舉，但他對於高雄的關心不會改變。
李四川說，要感謝童燕珍總召和愛護他的所有議員，但他已經到私人企業服務，去年也跟朱立倫主席說過，原則上已經不再參與政治、選舉，今天盡地主之誼請大家吃飯，但是對於選舉，想法和意願都沒有改變，今天來的議員都可以去競選市長，他是拿鐵鎚的，不懂政治、選舉，請愛護我的議員們能夠見諒，對於高雄，緣依舊、愛依然、情永遠，對於高雄的關心不會改變。
李四川並指出，做工程的人不會扭扭捏捏，要選就選，不選就不選，他從頭到尾都沒有改變過，如果韓團隊在高雄有一點點的政績，絕對不是他一個人的功勞，他會永遠關心高雄，但還是希望高雄的有志之士能出來承擔，至於被問到是否願意幫忙輔選，李四川則說，假如時間允許，也不會影響公司的狀況，他可以幫忙。
對此，高雄市議員童燕珍、陳美雅、黃紹庭則表示，還會繼續努力，他們也已經向朱立倫主席表達，迫切希望市長人選能夠早一點產生，並表達李四川是最適當的人選，主席承諾會去努力地促成這件事情，至於被問到是否願意接納羅智強選高雄，童燕珍說，羅智強是優秀、有戰力的人選，如果最後和主席取得共識要到高雄，也是會接受。