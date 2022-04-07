女星巧遇「警界林志玲」　想起車禍過往皮皮挫

楊惠絜新歌《感謝有你》充滿正能量，音樂錄影帶除了邀請在地慈善家許增鏞主演並錄製口白，更拍攝各行各業的辛勞，當時邀請到彰化溪湖派出所的男女員警一同演出，在街道拍攝時，入鏡的女警超正，仙氣飄飄，當時就被許多路人爭睹、拍攝，還封為「警界林志玲」，共同主演的男警外形酷似蘇友朋，非常帥氣。
當時兩位警員配合拍攝處理道路事故的橋段，有趣的是，近日楊惠絜開車遇到酒測，猛搖下車窗發現，居然是自己MV裡主演的男警察！但因為當時警察已請她往前開，所以來不及相認，她還內心小劇場：「不可能被合演MV的警察臨檢吧～～」還笑說這種機率可能只有百萬分之一，覺得真的有夠巧合、有夠促咪，所以日前她特別前往警察局答謝人民保母，主動「相認」。
此外，楊惠絜《感謝有你》主要想藉MV感謝各行各業的付出，片中警察處理車禍的部分，讓她不禁回想到自己去年的事故，而有點皮皮挫，但她看到男女警員奮力處理現場的執法動作，讓她更想感謝當時救她的善心人士和現場護持的警察們，「在MV中的車禍橋段，跟我遭遇的車禍現場情形是一樣的，同樣也是一位男警及一位女警前來處理！」但楊惠絜看到MV裡的「警界林志玲」，當下開啟「婆婆視角」，「美女警察好年輕啊！跟我大兒子差不多大耶！」又讚：「脂粉未施，就這麼美，又有氣質好清秀，工作又鎮定、認真，真想娶回來給我們家當媳婦呢！」楊惠絜也盛讚男警個性超級像「小虎隊」的蘇友朋，「親切又可愛！人又很客氣！」楊惠絜還忍不住跟所長說：「為什麼你們警局的警察都這麼美、這麼帥，是電腦特別選過的嗎？哪有漂亮得這麼平均的啦？」