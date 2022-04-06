移工個人化資訊不漏接！移點通三步驟即可綁定

為使移工能利用母語掌握最新防疫資訊及措施，勞動部去年5月推出移工專屬的「LINE@移點通」服務，主動推送多國語言權益資訊，使用人數也在快速成長。適逢本土疫情升溫，移工染疫病例增加，呼籲移工可善用LINE@移點通及個人化服務，掌握最新重要資訊。
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勞動部指出，過去有移工申訴反映，因不熟悉中文及相關聘僱法令，而有聘僱許可文件被扣留不能知悉聘僱期間或居留期限，或經雇主或仲介惡意通報移工行蹤不明，使移工遭廢止聘僱許可並限制出境，工作權益受損之情形。為讓移工能掌握個人的聘僱資訊，勞動部開發「個人化服務」，使移工可在「LINE@移點通」上綁定個人資料，只要在「LINE@移點通」選擇「1955綁定個人化推播服務」，進入綁定畫面後，填寫移工個人護照號碼、居留證號、姓名、出生年月日及手機號碼等並點選綁定，3步驟即可以完成手續。
截至3月28日，Line@移點通好友人數共15萬2,888人，勞動部呼籲移工趕快加入LINE@並進行綁定，以隨時獲知重要疫情、工作權益資訊，也即時掌握個人聘僱資訊，安心、安全的在臺工作。LINE@個人化綁定資訊可至「跨國勞動力權益維護資訊網站」查詢，相關問題請撥打1955專線，由專人服務協助，也可參考多國語言字卡圖解綁定步驟。