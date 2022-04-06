移工個人化資訊不漏接！移點通三步驟即可綁定

為使移工能利用母語掌握最新防疫資訊及措施，勞動部去年5月推出移工專屬的「LINE@移點通」服務，主動推送多國語言權益資訊，使用人數也在快速成長。適逢本土疫情升溫，移工染疫病例增加，呼籲移工可善用LINE@移點通及個人化服務，掌握最新重要資訊。





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