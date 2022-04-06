台灣正在十字路口！醫估疫情高峰點　籲別讓確診數翻倍漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，李明政表示，台灣現在多個縣市已有社區感染，還有許多潛在的感染者，疫情正在慢慢爆發，疫調也無法根絕，「接下來case量（案例量）應該是會越來越多。」李認為，台灣應該要盡量控制病例數，別像日本、韓國、新加坡、香港等地，「一旦讓確診數單日呈倍數增加，簡直就是一種地獄般的生活。」醫療量能若是崩潰，就會導致死亡率增加，也會延遲其他疾病患者就醫住院，提升死亡率。
「已經避免不了所謂與病毒共存的時代，那在這種時代，我們要減少傷亡。」，李明政指出，不能單看中重症人數，整體病例數曲線應呈平斜線緩慢增加，重症與死亡率才不會太高。他進一步分析，政府現在稱「正常生活、積極防疫」是因為台灣「目前是在一個十字路口」，想要清零但機率小，與病毒共存卻又不想確診者遍地開花，民眾過了兩年安然的防疫生活也難以接受，因此目前最佳狀態就是要嚴謹防疫。
李明政預估，剛經歷過清明連假人口大聚集，再過兩週觀察疫情是否爆發，政府就可明確知道十字路口的下一步應朝清零還是共存前進，不過李也坦言，雖現階段與去年５月皆為本土疫情大量爆發，但去年有局部性，清零較為簡單，今年多縣市各有案例，清零機率只剩10%以內，有90%的機率會要與病毒共存。
「應該1個月後疫情會達到高點，3個月後會趨緩。」李明政說明，屆時高峰期確診人數將取決於台灣積極防疫程度，7月疫情後應會漸漸趨緩，不過最好要放慢步調，不要讓確診人數在短期內急遽上升，「變成陡升坡，像爬好漢坡一樣，還是要用時間爭取能夠使用的醫療量能，民眾比較不會恐慌，減少中重症患者，醫護人員的工作型態也會比較正常。」台灣要嚴謹積極防疫與病毒共存，以時間換取空間，使確診人數呈緩慢斜坡上升方式，雖然此舉會延長確診人數下降時間，但卻能使傷亡減少。
李明政相信，台灣過去防疫成績一向良好，可以做到積極防疫，他建議民眾還是要保持適當的社交距離、不要群聚，政府也應控管部份場域人流，例如上萬人聚集的演唱會、音樂季、宗教活動，或是空氣不流通的特殊行業、大型聚會都應避免。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。