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台灣正在十字路口！醫估疫情高峰點　籲別讓確診數翻倍漲

▲中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增281例本土新冠肺炎確診個案，不過疫情可能還只是剛開始發展。（圖／記者李春台攝，2021.12.16）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增281例本土新冠肺炎確診個案，不過疫情可能還只是剛開始發展。（圖／記者李春台攝，2021.12.16）

記者許若茵／台北報導

2022-04-06 17:59:36

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增281例本土新冠肺炎確診個案，不過疫情可能還只是剛開始發展。對此，振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析預估，我國疫情將於1個月後達到高峰，7月後可能會逐漸趨緩，建議政府應放慢步調，讓病例數不要翻倍呈陡坡狀上升，以保持醫療量能，才能真正達到與病毒共存。

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4月1日至今，短短6天內本土病例就累計破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會中表示，台灣疫情還沒達高峰，還僅是處於剛開始的階段，高峰可能更快比國外更快到來，不過現階段仍要正常生活，並多運用快篩試劑檢測，若有確診需要進行隔離與應變。

對此，李明政表示，台灣現在多個縣市已有社區感染，還有許多潛在的感染者，疫情正在慢慢爆發，疫調也無法根絕，「接下來case量（案例量）應該是會越來越多。」李認為，台灣應該要盡量控制病例數，別像日本、韓國、新加坡、香港等地，「一旦讓確診數單日呈倍數增加，簡直就是一種地獄般的生活。」醫療量能若是崩潰，就會導致死亡率增加，也會延遲其他疾病患者就醫住院，提升死亡率。

▲（整理、製圖／許若茵）
▲台灣近日本土疫情飆升。（整理、製圖／許若茵）
「已經避免不了所謂與病毒共存的時代，那在這種時代，我們要減少傷亡。」，李明政指出，不能單看中重症人數，整體病例數曲線應呈平斜線緩慢增加，重症與死亡率才不會太高。他進一步分析，政府現在稱「正常生活、積極防疫」是因為台灣「目前是在一個十字路口」，想要清零但機率小，與病毒共存卻又不想確診者遍地開花，民眾過了兩年安然的防疫生活也難以接受，因此目前最佳狀態就是要嚴謹防疫。

李明政預估，剛經歷過清明連假人口大聚集，再過兩週觀察疫情是否爆發，政府就可明確知道十字路口的下一步應朝清零還是共存前進，不過李也坦言，雖現階段與去年５月皆為本土疫情大量爆發，但去年有局部性，清零較為簡單，今年多縣市各有案例，清零機率只剩10%以內，有90%的機率會要與病毒共存。

「應該1個月後疫情會達到高點，3個月後會趨緩。」李明政說明，屆時高峰期確診人數將取決於台灣積極防疫程度，7月疫情後應會漸漸趨緩，不過最好要放慢步調，不要讓確診人數在短期內急遽上升，「變成陡升坡，像爬好漢坡一樣，還是要用時間爭取能夠使用的醫療量能，民眾比較不會恐慌，減少中重症患者，醫護人員的工作型態也會比較正常。」台灣要嚴謹積極防疫與病毒共存，以時間換取空間，使確診人數呈緩慢斜坡上升方式，雖然此舉會延長確診人數下降時間，但卻能使傷亡減少。

李明政相信，台灣過去防疫成績一向良好，可以做到積極防疫，他建議民眾還是要保持適當的社交距離、不要群聚，政府也應控管部份場域人流，例如上萬人聚集的演唱會、音樂季、宗教活動，或是空氣不流通的特殊行業、大型聚會都應避免。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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