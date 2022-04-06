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新北市總確診數上升　侯友宜質疑中央鬆綁邊境管制所致

▲侯友宜表示，這波疫情中，比較特別的是三峽的案23396，他與新北案例的激增有絕對關係，相關染疫者超過百人。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲侯友宜表示，這波疫情中，比較特別的是三峽的案23396，他與新北案例的激增有絕對關係，相關染疫者超過百人。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-06 17:49:29

新北市的本土案例爆增，引發各界的關注；新北市長侯友宜今（6）日在防疫記者會直指，三峽某國小的體育老師（案23396）認真教學，因為是無症狀而沒察覺，加上又碰上全中運需指導多位的學生，導致新北市的總確診數上升，希望大家能多給予體諒與關懷。

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侯友宜表示，這波疫情中，比較特別的是三峽的案23396，他與新北案例的激增有絕對關係，相關染疫者超過百人；同時話鋒一轉的說，新北市在3月23日前都沒有本土確診的案例，但邊境管制的措施（3月7日）鬆綁，居家檢疫和隔離的時間從原本14天縮短成10天，3月17日邊境提早解隔者陸續進入社區，多多少少就有一些隱形的傳播鏈進來。

侯友宜指出，接著樹林某科技廠出現移工的宿舍大量確診，從足跡匡到超商店員的家屬，就是這名染疫的老師，他是運動專業的科任老師，平常在多所學校擔任社團的指導，剛好4月9日全中運比賽，老師帶隊參賽，造成多校的老師與學生感染，也使得三峽區染疫確診的個案激增；同時別肯定這位老師的認真，再加上本身沒有症狀，才會造成傳播鏈的擴大。

教育局補充，從4月1日累計至5日5止，共有17校1幼兒園受影響；此外，今日受影響的學校，新增4校2幼兒園，皆為班級停課，包含土城區1國小、1幼兒園、永和區1國中、1國小、新莊區1國小、瑞芳區1幼兒園，累計共21校3園。

三峽區某國小疫情延伸個案的部分，今日統計停課的學校維持4校1園（2國小、1國中、1高中、1所幼兒園），新增師生及家人38人確診；停課部分將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課的標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天、1校2班以上有師生被列為確定病例，該校停課10天；期間進行線上授課。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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