疫情仍燒！最新「醫療量能」曝 集檢所9成床位留給患者
根據指揮中心資料，全台確診輕症者為2056人，中、重症為5人，輕症比例為99.76%、重症比為0.24%，死亡人數並無增加；至於醫療量能部分，指揮官陳時中說明，全國專責及負壓病床的空床率65.9%、中央集中檢疫所床率為45.1%，地方加強型防疫旅館的空床率僅1.5%。
根據指揮中心統計COVID-19醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為3881床，空床數2556床，空床率65.9%；47家中央集中檢疫所總床數為6372床，其中2874個空床，空床率為45.1%，地方加強型防疫旅館僅2家共402床，其中還有6個空床，空床率僅1.5%。
陳時中指出，現階段中央集中檢疫所並非皆安排輕症患者入住，還有隔離檢疫者，預計會逐漸清空，不再收檢疫隔離對象，會將集檢所6372床保留90%以上量能，作為確診者的收治處所。
此外，中央要求各縣市均應籌設「加強版防疫旅館至少50間」，對此，陳時中預估，還要2週才會開始有成績，現在一般防疫旅館都是住著一般隔離者或入境檢疫者，清空後要消毒，才能轉型為加強版防疫旅館。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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