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疫情仍燒！最新「醫療量能」曝　集檢所9成床位留給患者

▲指揮官陳時中說明，全國專責及負壓病床的空床率65.9%、中央集中檢疫所床率為45.1%，地方加強型防疫旅館的空床率僅1.5%。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲指揮官陳時中說明，全國專責及負壓病床的空床率65.9%、中央集中檢疫所床率為45.1%，地方加強型防疫旅館的空床率僅1.5%。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 18:07:11

根據指揮中心資料，全台確診輕症者為2056人，中、重症為5人，輕症比例為99.76%、重症比為0.24%，死亡人數並無增加；至於醫療量能部分，指揮官陳時中說明，全國專責及負壓病床的空床率65.9%、中央集中檢疫所床率為45.1%，地方加強型防疫旅館的空床率僅1.5%。

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▲（圖／指揮中心提供）
▲全台最新醫療量能。（圖／指揮中心提供）
根據指揮中心統計COVID-19醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為3881床，空床數2556床，空床率65.9%；47家中央集中檢疫所總床數為6372床，其中2874個空床，空床率為45.1%，地方加強型防疫旅館僅2家共402床，其中還有6個空床，空床率僅1.5%。

陳時中指出，現階段中央集中檢疫所並非皆安排輕症患者入住，還有隔離檢疫者，預計會逐漸清空，不再收檢疫隔離對象，會將集檢所6372床保留90%以上量能，作為確診者的收治處所。

此外，中央要求各縣市均應籌設「加強版防疫旅館至少50間」，對此，陳時中預估，還要2週才會開始有成績，現在一般防疫旅館都是住著一般隔離者或入境檢疫者，清空後要消毒，才能轉型為加強版防疫旅館。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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