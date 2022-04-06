檢察體系首長大調動　劍青檢改籲法部提前公告遴選程序

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劍青檢改表示，往昔，檢察長的遴選程序不公開，經常淪為高層交辦口袋名單，票選委員紛受各方請託，「會前會」隱晦運作，最後突襲夾帶若干不服眾望的名單，飽受黑箱之譏。直到前年度開創9位票選委員聯名辦理公告徵求推薦及廣蒐意見的作法，透過公開透明及階段時程，讓所有候選人的領導能力及辦案風評，受全國檢察官審視，從中舉薦讓部長圈選，票選委員是否客觀、公正推薦也須受到全國檢視。去年仍延續此作法辦理，獲各界一致肯定。
參考去（2021）年作法，公開徵求參選人報名期間約需2周（讓參選人及各方思考），公布候選名單並開始徵求全國意見也約需2周（讓票選委員及各方彙整意見），期程大約需1個月。總統蔡英文已於3月31日將新任檢察總長人選咨文送至立法院，預計近日將審議，屆時全國檢察長應會同步異動。
劍青檢改認為，部長圈選日期及檢審會提交名單日期，都需在異動日前數日完成，目前已進入1個月倒數時間，為避免過去的倉促情況重演，建請法務部儘早作業，能在約1個月前公告檢審會審議遴任檢察長的開會時間，缺額數也能及早公告，建立優良慣例，讓程序公開透明，也讓檢審委員提早準備，並能儘早接受全國檢察官及各界意見，向法務部長推薦最適首長人選。