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LINE謠傳假訊息有夠多！去年「這天」破萬人次進站查真假

▲Line大力推動「LINE數位當責計畫」，提供「LINE訊息查證」官方帳號與查證平台，幫助民眾識讀訊息真假。（示意圖／shutterstock）
▲Line大力推動「LINE數位當責計畫」，提供「LINE訊息查證」官方帳號與查證平台，幫助民眾識讀訊息真假。（示意圖／shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-06 18:25:10

LINE每日約有93億則訊息於平台上傳播，為了打擊網路上氾濫的錯假訊息，LINE為於2019年3月正式啟動「LINE數位當責計畫」，三年來累計挹注1.44億元的資金，首度發佈三周年影響力報告。「LINE訊息查證」官方帳號與查證平台至今已有近78萬人訂閱，累計總舉報訊息數達12.5萬筆，查核資料庫匯聚超過5萬筆查核文，LINE TODAY「謠言破解」專區的查核文章累計瀏覽次數高達3,200萬，加速擴散正確資訊。

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▲用戶主動查證比例2021年上升至41%。(圖／廠商提供)
▲用戶主動查證比例2021年上升至41%。(圖／廠商提供)
LINE 在2021年對台灣民眾進行「可疑訊息辨別與查證量化分析」發現，相較2019年，民眾使用線上查核機構查證訊息比例提升近2倍，尤其是健康、生活、政治等主題最為顯著。回顧去年台灣本土新冠疫情爆發時，在5月中旬後LINE訊息查證平台平均每日進站人次成長近3.6倍，5/20全台升至三級警戒當天更創下單日最高破萬進站人次。據統計在2021年的前十大闢謠查核文章，有半數與健康、防疫息息相關。

▲因為疫情發燒，去年5月中開始，LINE訊息查證關注主題第一名從政治變成健康議題。(圖／廠商提供)
▲因為疫情發燒，去年5月中開始，LINE訊息查證關注主題第一名從政治變成健康議題。(圖／廠商提供)
而內部調查數據顯示，頻繁使用LINE訊息查證服務約五成五為女性，而其中以年齡層分析，前兩名分別為50歲以上女性和50+以上男性，綜合占比高達30%，而並列第三的則是20~25歲女性和40~44歲女性，綜合占比近15%。

根據LINE數位當責計畫之影響力報告指出，三年來，根據Ipsos 2021「可疑訊息辨別與查證量化分析」指出，用戶錯假訊息認知程度從原本2019年的37%提升至41%，表示大眾對於網路可疑訊息的思辨能力有所增進，接收可疑訊息後更逐漸養成進一步查證的良好習慣。同時，2021年 LINE 開始攜手 PaGamO 遊戲學習平台推出「真假糾察隊」官方任務，讓孩童辨別錯假訊息正確率達到將近7成。

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