唱出少女心聲！19歲菲裔才女勇奪三項葛萊美大獎

年僅19歲的 Olivia Rodrigo在本屆葛萊美獎奪下三項大獎，甚至擊敗Justin Bieber，並在本屆葛萊美中擔綱BTS表演嘉賓，與V台下的互動引起粉絲們尖叫連連。父親是菲律賓裔、母親是德國裔和愛爾蘭裔的她，外型上具有三國基因，而才華更是相當亮眼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Olivia Rodrigo被譽為當今最受矚目的新人，她在2003年在美國加州出生，在網路上翻唱 Taylor Swift 的歌曲被挖掘，簽約迪士尼成旗下藝人。最為人知的經歷是她的首支個人單曲〈Drivers License〉打破了 Spotify 單日播放次數最高的記錄（1,517萬次），隨後更達到了1億次的播放次數，同時也是該平台史上累積最快的播放次數單曲。另外，去年7月14日美國總統拜登（Joe Biden）更邀請她前往白宮發表疫苗推廣影片。 她在過往的採訪中表示，她的爺爺是菲律賓船員，經常往返美國與菲律賓運貨，之後娶了出生在美國的亞裔太太，就此在美國落地生根。由於父親和父親的家族來自菲律賓，她指出自己從小經常吃菲律賓美食，最愛吃的菲律賓美食是春捲（ Lumpia ），她更曾在社群平台曬出和亞裔奶奶的合照，是個熱愛自己出身背景與文化的女孩。除了 Olivia Rodrigo ，今年葛萊美獎獲得提名的亞裔歌手可謂史上最多，讓頒獎台上和台下都多了許多亞洲面孔。 ▲Olivia Rodrigo在本屆葛萊美中擔綱BTS表演嘉賓，與V台下的互動引起粉絲們尖叫連連。（圖／翻攝自推特）▲Olivia Rodrigo曾在社群平台曬出和奶奶的合照，是個熱愛自己出身背景與文化的女孩。（圖／翻攝自Instagram）恐面臨侮辱罪！泰國越捷航空開泰王愚人節玩笑加強海外招生！教育部擬提「國際教育專法」草案六成印尼人警惕中國投資 一帶一路問題曝