日本2022書店大獎揭曉　二戰少女狙擊手小說獲獎

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2022書店大獎今天宣布得獎作品為「同志少女啊，向敵人開火吧」，內容描述二戰時蘇聯與德國發生蘇德戰爭時期，一名少女在德軍攻擊下失去故鄉與母親，她為了復仇成為狙擊手，加入僅限女性的狙擊隊，從殘酷的戰場生存下來的故事。
劇情中巧妙呈現登場角色因不同性別、出身、在軍隊中立場等因素遭到歧視的煩惱與痛苦，也細膩描寫女性們在隨時可能喪命戰場中的奮戰身影。
作者逢坂冬馬出生於埼玉縣，今年36歲，大學畢業後一邊上班一邊寫作。這次獲獎的作品「同志少女啊，向敵人開火吧」，去年8月也獲得日本長篇推理小說獎「阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）獎」肯定，逢坂並因此正式作家出道。
逢坂冬馬以出道作獲得書店大獎，是繼2009年湊佳苗以出道作「告白」獲獎之後的第2人。
逢坂表示，他的心情自從俄羅斯入侵烏克蘭後就落入絕望的深淵，他一直在思考，該如何面對自己在小說中傾注熱情的俄羅斯。在此之下，他看到俄羅斯國內也有人反戰，可能是很小的聲音，但他想要去傾聽、去記住，並盡量將這些聲音傳遞出去。
逢坂說，他相信自己作品中的主角如果看到現在的光景，雖然會感到悲傷，但不會絕望；因此他也決定不再絕望，在寫小說或其他的場合下，要努力反對戰爭、構築和平。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110406