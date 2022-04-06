東森新聞台評鑑合格　NCC：定位與財經台須區隔

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NCC指出，《東森新聞台》營運計畫執行情形評鑑案，決議附負擔評鑑結果為「合格」，但為強化自律及內控機制，補強既有採、編、播體系，附負擔要求該公司修正編輯室公約以強化與勞動權益之連結、設置專職編審6位暨確保該等人員職務行使獨立、確保內部自律規範機制組成與運作符合法令及NCC要求、就違反廣電法令之情形進行改善並落實內控機制及教育訓練、適切處理觀眾內容申訴並於官網公告。
除前揭負擔事項外，NCC說明，考量衛廣事業新聞頻道在我國對人民知的權益扮演重要角色，NCC並行政指導該頻道落實勞動法遵事項、秉持多元原則及編業分離等製播方針、針對公平原則、事實查證、編輯室公約等進行教育訓練、公開參與政府採購標案資訊、提升多元節目、新聞專題及深度報導製播比例等事項作成共同行政指導事項。
NCC也提到，考量《東森新聞台》與該公司所屬《東森財經新聞台》在頻道定位等方面差異，亦行政指導《東森新聞台》應切實遵守營運計畫並應與該公司所屬其他新聞頻道有所區隔；應持續落實107年對NCC承諾負擔事項並將執行情形定期陳報NCC等列為下次換照重點審查項目。
NCC強調，均以一致性標準審查新聞頻道評鑑案，提升節目品質、維護閱聽眾收視權益。