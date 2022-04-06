COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

長榮國際新任董座出爐　鄭深池：共謀張家4兄弟團結

▲長榮集團控股公司長榮國際今（6）日下午舉行董事會選出新任董事長，由弟弟派相挺的姊夫鄭深池出任，鄭深池隨後也對媒體發出聲明，期許讓張家四兄弟能放棄成見、共謀圓滿解決之道。（圖／擷取自長榮集團官網）
▲長榮集團控股公司長榮國際今（6）日下午舉行董事會選出新任董事長，由弟弟派相挺的姊夫鄭深池出任，鄭深池隨後也對媒體發出聲明，期許讓張家四兄弟能放棄成見、共謀圓滿解決之道。（圖／擷取自長榮集團官網）

記者許家禎/台北報導

2022-04-06 18:32:28

長榮集團控股公司長榮國際今（6）日下午舉行董事會選出新任董事長，由弟弟派相挺的姊夫鄭深池出任，鄭深池隨後也對媒體發出聲明，表示自己受故創辦人張榮發先生大部份遺族委託，出任長榮國際股份有限公司董事長，希望籍長輩之身份，提供一個平台，期許藉此平台讓張家四兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達創辦人期望兄弟團結之遺願。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭深池發出聲明表示，針對媒體報導及外界傳言，鄭深池表示自己接受委託，目的在促進張氏家族團結。並表示長榮企業集團是一大跨國企業，促進長榮企業集團發展壯大，有利台灣經貿發展與國際和平。自己長期受創辦人張榮發先生培植提攜，受大部份張氏家族信任，基於感恩，自當略盡綿薄。

長榮國際今年2月25日改選，再現兄弟爭奪經營權，張榮發大房三子兄弟「互槓」，長子張國華為首的大哥派，對上二子張國明、三子張國政的弟弟派，而二房獨子張國煒的母親李玉美將關鍵的股權投給弟弟派後，弟弟派拿下過半數的3董1監，正式讓長榮國際變天，也牽動市值上兆元的長榮集團，之後張國華甚至罕見接受媒體專訪，向弟弟們喊話「好好談」。

長榮國際今日下午舉行董事會擬選出新任董事長，大哥張國華親自主持，結果一如外界預期，由鄭深池接任董事長，弟弟派在5董2監席次中，成功拿下3董1監，取得過半席次，董座一職由弟弟派相挺的姊夫鄭深池（妻為張淑華，2015年因病過世）出任。

不過，外界認為這場兄弟相爭角力才剛開始，因為長榮鋼6月10日將改選7席董事，哥哥派提名人選名單見到大股東欣陸投控董事長殷琪，而弟弟派也不遑多讓，股權約達33%。而立榮股東會6月13日登場，但星宇航空董事長張國煒旗下的雲杉公司，擁有19.9％股權，若再加上弟弟派勢力，外界預估屆時弟弟派可能掌握4董1席，取得過半主導權，有望全面掌握立榮航空。

巷仔內／家人爭搶經營權不只金寶　長榮、台開、東元皆是

長榮減資後、國巨也宣布減資　第5度瘦身股價再度報喜？

長榮國際變天！大房兄弟經營權之爭　二房成關鍵角色

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀