殺300平民！布查屠夫身份曝 曾上教堂祈禱接受祝福
俄烏戰火已經持續逾一個月，近日烏克蘭軍方在收復基輔地區時，在鄰近基輔的布查鎮（Bucha）發現大量平民屍體，其中有人雙手綁在背後，被「行刑式槍決」，街道屍橫遍野，至少300人喪命。烏克蘭國防部情報總局指控，俄軍第64機械化步兵旅是殺害布查平民的兇手，並列出涉案人士的個人資料，其中名叫奧莫爾別科夫（Azatbek Omurbekov）被認為主導這一次行動，並被稱為是「布查屠夫」。
綜合外媒報導，負責監控俄羅斯軍隊和特種部隊的烏克蘭志願者情報組織InformNapalm指出，「布查屠夫」的真實身份為年約40歲的奧莫爾別科夫中校，是俄軍獨立64機動步兵旅的指揮官。InformNapalm列出了奧莫爾別科夫的住址、電子郵件和電話號碼，並稱他是布查大屠殺的「軍事惡棍」（military villain），讓平民的屍體散落在街上或是被扔進亂葬崗當中。
《泰唔士報》報導指出，奧莫爾別科夫參與烏克蘭戰爭之前，曾在去年11月前往東正教教堂祈禱，還獲得了哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）主教的祝福。當時他在儀式後表示，「歷史證明，我們戰鬥時都是靠自己靈魂進行的，武器不是最重要的，教堂是一個我們可以進行聖餐，並為即將到來的活動做準備的地方。」奧莫爾別科夫為即將到來的戰事祈禱，「在上帝的祝福之下，我們希望能獲取與祖先一樣的成就。」
報導提到，俄羅斯國防部副部長布爾加科夫（Dmitry Bulgakov）曾於2014年授予奧莫爾別科夫傑出勳章。
在布查屠殺揭露之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾前往布查進行視察，抵達現場時看見慘況更強忍著淚水。澤倫斯基於5日時在聯合國安理會發表談話，呼籲應以戰爭罪將俄羅斯軍方以及領導階層繩之以法。