新機殺很大！三星S22剛出就跌1500元 冠亞軍「它」包辦
傑昇通信公佈2022年三月降價手機排行，整體總降幅範圍在5%~38%，月降幅則是5%~16%不等，本月降價金額及降幅最高的是OPPO Reno 7 Pro降3,300元，總降價金額累積最高的則是OPPO Reno 6 Pro，原始的出廠價和3月的售價差去有9600元；傑昇通信觀察三月降價榜上機型，幾乎是該品牌當前的新機，尤其是2月預購開出紅盤的三星S22系列，罕見全系列機型及規格容量全數上榜，平均降幅逾5%。
今年二月開賣的OPPO Reno 7 Pro，3月份光一個月降價金額達3300元，價差頗大，為3月份的降價最多的手機。亞軍則是由同系列的Reno 7拿下，本月都有超過15%的降幅。而本月降價榜另一個降價近4成的機型是華碩ZenFone 8（8G+256G），占降價榜第3名，身為旗艦機型，價格只要16,690元，現在入手相當超值。
已於3月初發表新機、新色的蘋果，雖然預購開出紅盤，但受烏俄戰爭與通膨壓力，不僅iPhone13系列訂單大減，連帶影響13 Pro以上高階機型供貨不足，傑昇通信以目前降價最高的iPhone 13（512G）來看，本月雖降價2千，總降幅20%，但iPhone13系列主流規格仍是以13（128G）的詢問度較高，貨量較為充足，相對降價空間幅度也較大。
上月發表的三星Galaxy S22系列，本月全數上榜，以賣最好的S22 Ultra降價2,000元最多，S22及S22+則降價1500元；傑昇通信認為，由於新機3月上市開賣，又與系統業者深度合作，因此有一定程度的降幅。