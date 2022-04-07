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新機殺很大！三星S22剛出就跌1500元　冠亞軍「它」包辦

▲傑昇通信公佈2022年3月降價手機排行榜，降價榜冠亞軍，是今年二月上市的OPPO Reno 7系列，降價超過2千元。(圖／廠商提供)
▲傑昇通信公佈2022年3月降價手機排行榜，降價榜冠亞軍，是今年二月上市的OPPO Reno 7系列，降價超過2千元。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-07 09:41:08

傑昇通信公佈2022年三月降價手機排行，整體總降幅範圍在5%~38%，月降幅則是5%~16%不等，本月降價金額及降幅最高的是OPPO Reno 7 Pro降3,300元，總降價金額累積最高的則是OPPO Reno 6 Pro，原始的出廠價和3月的售價差去有9600元；傑昇通信觀察三月降價榜上機型，幾乎是該品牌當前的新機，尤其是2月預購開出紅盤的三星S22系列，罕見全系列機型及規格容量全數上榜，平均降幅逾5%。

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▲傑昇通信門市整理2022年3月手機降價榜。(圖／廠商提供)
▲傑昇通信門市整理2022年3月手機降價榜。(圖／廠商提供)
今年二月開賣的OPPO Reno 7 Pro，3月份光一個月降價金額達3300元，價差頗大，為3月份的降價最多的手機。亞軍則是由同系列的Reno 7拿下，本月都有超過15%的降幅。而本月降價榜另一個降價近4成的機型是華碩ZenFone 8（8G+256G），占降價榜第3名，身為旗艦機型，價格只要16,690元，現在入手相當超值。

已於3月初發表新機、新色的蘋果，雖然預購開出紅盤，但受烏俄戰爭與通膨壓力，不僅iPhone13系列訂單大減，連帶影響13 Pro以上高階機型供貨不足，傑昇通信以目前降價最高的iPhone 13（512G）來看，本月雖降價2千，總降幅20%，但iPhone13系列主流規格仍是以13（128G）的詢問度較高，貨量較為充足，相對降價空間幅度也較大。

▲iPhone持續熱賣，全台最受歡迎手機仍是iPhone 13 128G。(圖／傑昇通訊提供)
▲iPhone13 128G的詢問度較高，貨量較為充足，相對降價空間幅度也較大。(圖／傑昇通訊提供)
上月發表的三星Galaxy S22系列，本月全數上榜，以賣最好的S22 Ultra降價2,000元最多，S22及S22+則降價1500元；傑昇通信認為，由於新機3月上市開賣，又與系統業者深度合作，因此有一定程度的降幅。

▲三星全球同步發表新一代旗艦機Galaxy S22系列，推出3款全新旗艦機Galaxy S22 Ultra、S22+、S22，其中Galaxy S22 Ultra首度內建S Pen。（圖／三星提供）
▲三星Galaxy S22系列，在3月份都有1500~2000元不等的降價空間。（圖／三星提供）

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