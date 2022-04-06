工總慰留仍無回應！王文淵辭意堅 苗豐強接理事長呼聲高
台塑集團總裁王文淵今（2022）年3月14日宣布辭去工總理事長一職，原本工總表示要慰留等到今天，但據了解，王文淵似乎「辭意已堅」，工總截至今日下午5點仍未獲得王留任的答案。而工總預計接下來將於明（7）日召開臨時理監事會議來決議此一請辭案，至於新任理事長將從辭職生效日起，一個月內完成補選，外界多認為將由副理事長苗豐強接任的呼聲最高。
台塑集團總裁王文淵於今年3月14日拋出震撼彈表示，因無法節制工總秘書長蔡練生執行業務，因此辭去工總理事長一職，主要是今年3月3日全台大停電事故，工總發出的新聞稿內容不同調所致。
王文淵認為停電是管理問題，並非缺電所致，因此要求蔡不宜發佈新聞，但蔡卻還是對外發佈新聞稿，最終王文淵憤而辭去工總理事長。蔡練生也發布聲明表示自己並不在意在工總的去留，但不接受違反事實莫須有的指控。事情發生之後，工總召開臨時監事會，表示大家都希望王文淵能留下來，會持續慰留他，至於蔡練生則是希望可以留任一段時間，之後讓蔡有尊嚴的離開。
回顧2018年4月中，王文淵當選工總新任理事長，他當時致詞時坦言，一開始並沒有意願，不僅家人反對，台塑企業各公司董事長們也一致反對，但最後考量工總是國內最大、最具影響力的工商團體，共有10萬多家會員廠商，其產值就占了台灣GDP的35.5%，為了產業未來發展，才不得不思考接下這個職務。