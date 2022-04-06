龍劭華遺作險逼哭王樂妍　方馨渾身傷鬧家暴烏龍

我是廣告 請繼續往下閱讀
王振復劇中是個傳統大男人，不是打人就是罵人，每場戲他都打真的，角色憂鬱負面的個性讓他受不了，晚上都是靠啤酒加燒酒來幫助睡眠，他甚至說一度想去看心理醫生，邱琦雯連忙緩頰，表示他們這對夫妻雖是苦情代表，但有次王振復騎著三輪車載著她與游詩璟，騎了將近2小時，完全沒有怨言，最後他體力吃不消，棄腳踏車落跑，讓她和游詩璟在車上笑到停不下來。
陳謙文在劇中是偶像擔當，一場與王樂妍在蚵田相遇的戲碼，唯美畫面都是用汗水換來，陳謙文說：「當天攝氏42度的氣溫，我們兩個腳都燙到起水泡。」還有一場戲他騎腳踏車載王樂妍，來來回回騎了6小時，腿已經舉不起來，復古腳踏車沒有海綿椅墊，王樂妍屁股坐在鐵製後座，一路經過路上坑坑巴巴，拍完雙臀全瘀青。
《美麗人生》由方馨、王樂妍、邱琦雯、柯叔元、王振復、陳謙文、劉秀雯、黃仲裕、德馨、陳文山、唐豐、游詩璟、林可唯、張銘杰、游小白、洪浩竣、謝沂倫、Junior（韓宜邦）、田家達、何蓓蓓、尹彥凱、孫綻、林柏妤、茵芙演出，4月7日起每周一至周五晚間8點播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110