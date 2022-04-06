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龍劭華遺作險逼哭王樂妍　方馨渾身傷鬧家暴烏龍

▲左起邱琦雯、方馨、王樂妍飾演3個舊時代的女性。（圖／台視）
▲左起邱琦雯、方馨、王樂妍飾演3個舊時代的女性。（圖／台視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-06 20:00:00

台視60周年大戲《美麗人生》首映記者會今（6日）舉行，這部戲是龍劭華螢幕遺作，劇中他為賭債賣掉女兒王樂妍，父女關係糾結又賺人熱淚，王樂妍有一場戲要趕龍劭華出家門，情緒濃烈到狠狠推他6次，演完才意識到自己使勁過大，趕快跟龍劭華道歉，「我所有崩潰哭戲都是對龍哥，他在片花一出現那刻，我就不行了，還好眼淚有忍下來。」

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▲左起王振復、邱琦雯、柯叔元、方馨、王樂妍、陳謙文組成3對CP。（圖／台視）
▲左起王振復、邱琦雯、柯叔元、方馨、王樂妍、陳謙文組成3對CP。（圖／台視）
方馨飾演酒吧老闆娘，有場戲被賈斯汀性侵，他撕開裙子撕了好多遍，方馨拍完遍體鱗傷，還有一場戲是被李芳雯打，加上臨演要一起圍毆她，方馨憶及：「我受了很多傷，被臨演真的巴頭、推到地上，膝蓋跪下去，拍完大家都以為我被老公家暴。」方馨本人個性柔弱，為了演出江湖女子的霸氣，有時候會小酌紅酒上陣，她坦言：「我喝醉後講話大聲，愛講人生大道理，隔天起來就忘記了，常常被樂妍撿屍，她酒量比我好太多。」

王振復劇中是個傳統大男人，不是打人就是罵人，每場戲他都打真的，角色憂鬱負面的個性讓他受不了，晚上都是靠啤酒加燒酒來幫助睡眠，他甚至說一度想去看心理醫生，邱琦雯連忙緩頰，表示他們這對夫妻雖是苦情代表，但有次王振復騎著三輪車載著她與游詩璟，騎了將近2小時，完全沒有怨言，最後他體力吃不消，棄腳踏車落跑，讓她和游詩璟在車上笑到停不下來。

▲《美麗人生》兩代演員合體場面浩大。（圖／台視）
▲《美麗人生》兩代演員合體場面浩大。（圖／台視）
陳謙文在劇中是偶像擔當，一場與王樂妍在蚵田相遇的戲碼，唯美畫面都是用汗水換來，陳謙文說：「當天攝氏42度的氣溫，我們兩個腳都燙到起水泡。」還有一場戲他騎腳踏車載王樂妍，來來回回騎了6小時，腿已經舉不起來，復古腳踏車沒有海綿椅墊，王樂妍屁股坐在鐵製後座，一路經過路上坑坑巴巴，拍完雙臀全瘀青。

《美麗人生》由方馨、王樂妍、邱琦雯、柯叔元、王振復、陳謙文、劉秀雯、黃仲裕、德馨、陳文山、唐豐、游詩璟、林可唯、張銘杰、游小白、洪浩竣、謝沂倫、Junior（韓宜邦）、田家達、何蓓蓓、尹彥凱、孫綻、林柏妤、茵芙演出，4月7日起每周一至周五晚間8點播出。

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