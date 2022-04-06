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不滿被打擾！小S「制伏婆婆」有一套　寵妻老公也成共犯

▲小S制伏婆婆有一套，老公也成共犯。（圖／小S臉書）
▲小S制伏婆婆有一套，老公也成共犯。（圖／小S臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-06 21:22:28

近來大S（徐熙媛）離婚沒多久後就閃嫁具俊曄，似乎讓前婆婆張蘭相當難以諒解，除了在直播上護航汪小菲之外，也時常針對S家做表態，反觀小S與婆婆關係顯得和樂，她近來就在《小姐不熙娣》中笑虧對方，甚至教導大家如何「制伏」婆婆，就連老公許雅鈞也被說服。

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時常睡到中午才會起床的小S，透露婆婆只要有事找她，就會直接進房叫她起床，她坦言一開始還會睡眼惺忪的應答，但時間久了，就會刻意裝睡來敷衍婆婆，等到婆婆走了就會和老公告狀。

還好許雅鈞是非常保護老婆的人，小S表示只要老公看到媽媽試圖叫醒她，就會嚴厲喝止，一旁來賓聽到後紛紛直呼：「好man喔！」讓小S不禁默默誇讚老公：「幹得好。」

▲小S透露許雅鈞是非常保護老婆的人。（圖／東森娛樂Youtube）
▲小S透露許雅鈞是非常保護老婆的人。（圖／東森娛樂Youtube）
另外，小S過去也在節目透露，婆婆曾向她暗示：「像我們家有1個兒子、2個女兒，這樣不是很好？」笑著應付完婆婆後，小S一回房間就對著老公抱怨：「北鼻搞清楚，是男是女，是你的精子的問題，是你的精子強不強，你去跟你媽說！」

▲小S認為孩子性別是老公精子的問題。（圖／東森娛樂Youtube）
▲小S與來賓交流醫學常識，指出孩子性別是老公精子的問題。（圖／東森娛樂Youtube）
雖然生活中難免發生插曲，不過小S與婆婆的感情依舊很好，還能把私下相互吐槽的趣事搬至螢光幕，看來不僅小S非常會處理婆媳關係，許雅鈞也非常懂得在老婆、媽媽之間擔任潤滑劑。


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