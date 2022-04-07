Twitter竟然到現在還沒有「這功能」 連馬斯克都發文問
Twitter為歐美國家的主流社群平台之一，在烏俄戰爭也成為重要發聲管道。其中不乏大咖名人都是推特愛用者，包含特斯拉創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)，之前有外媒報導馬斯克購入Twitter股票，持股達9.2%，一瞬間成為Twitter最大股東，並且進入董事會。有分析師認為有馬斯克這位科技狂人加入，或許可以替進步遲緩的Twitter帶來「破壞式創新」，而這第一課就是加入「編輯」功能。
馬斯克在4/5發了一則推文問：想不想要「編輯」按鍵？且故意拼錯字母，一個為「yse」，另一個「on」，目前已經吸引超過440萬用戶投票，有7成都投給「yse」，且大老闆都說話了，似乎讓這次民意調查更具有重要性。
其實編輯功能的確即將上線！Twitter官方帳號早在馬斯克4/5的推文前，於4/2就發文說：「已經在做編輯按鍵了啦！」還補充不是在開玩笑。4/6又再度推文中解釋，因為大家都在問，所以官方從去年就一直在開發「編輯」功能，同時順便解釋，此舉與馬斯克的民調推文沒有關係喔！
Twitter將在未來幾個月內提供給Twitter Blue Labs會員進行測試，編輯功能可以重新編輯貼文內的錯誤拼字，且可以維持原本推文的分享數和按讚數，也不會失去任何留言。
看似很平常的編輯鍵，其實隱藏著Twitter的堅持，根據網路流傳的訊息，Twitter 因為有著簡訊服務的發源背景，所以保留當時的特色，包括了140字元的限制以及發出便無法編輯的特性，Twitter 多年來都將此做為「特色」而保留下來。