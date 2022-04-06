吃喜宴「整桌全不認識」尷尬爆！暗黑好處洩出：最愛這種
結婚是人生中的一件大事，近年來不少新人開始偏愛於西式宴會廳舉辦喜宴，一同與親朋好友分享喜悅。不過，就有網友不滿表示，自己吃喜宴卻發現同桌人都不認識，讓他極度尷尬，但過來人反而大讚「最愛坐這種桌！」
原PO於PTT八卦板上抱怨，指出台灣喜宴通常越多桌越光宗耀祖，但他不滿指出「邀了一堆人來，結果把一堆不認識的擺一起吃飯，整場尷尬到不行」，讓他無奈詢問「吃喜宴找一群人來尷尬的坐在一起要幹嘛？」
貼文曝光後，隨即釣出鄉民們討論，「現在有手機可以刷好多了，以前更尬.....」、「跟認識的坐一起，沒人找你聊天才尷尬」、「有差嗎當作在外併桌用餐就好啦」、「超討厭的，直接滑手機懶得social」、「湊不齊一桌，根本是邊緣人桌」。
不過，卻有行家反而大讚，認為「認識新朋友的好機會！人脈就是錢脈！」、「認識一下找機會脫離單身狗啊」、「跟正妹認識」、「邊吃邊撩就認識啦」。
甚至還有過來人指出，「我最愛坐這種桌，正因為都不認識的，狂吃狂喝狂夾也不用擔心有人說你什麼」、「其實也不會，有時不熟更好不用硬打哈哈」、「上菜直接打包啊！反正不認識」、「打包才不會尷尬阿」。（編輯：陳雅雲）