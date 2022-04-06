名家論壇》黎榮章／政治議題攻防　藍綠白各有亮點

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進一步分析民進黨、國民黨、民眾黨等國內三大政黨在前述3議題的聲量表現，數據顯示，民進黨總聲量最高，在三個議題之中總共拿下46萬則聲量，甚至超過國民黨的22.1萬則與民眾黨的4.7萬的總和。面對突如其來的「熱議題」，政治人物往往會選擇針對時事做出反應，以追求流量與關注。從3黨的總聲量可以發現，黨的聲量高低顯然與該黨公職人數、是否為執政黨相關，民進黨既是執政黨，黨公職人數又多，在黨內同志紛紛「跟風」後，也為黨爭取到更多的聲量曝光，而民眾黨整體黨公職、黨員較少，聲量也是最低。
若區分議題來看，民進黨在3議題的個別聲量仍都最高，不過值得關注的是，即便烏克蘭戰爭以來，民進黨全黨上下賣力聲援烏克蘭，但一場停電卻引發更多民怨，吸引輿論砲火，因此在民進黨的3議題中，反而是停電聲量最高，總計20萬則聲量；在國民黨部分，雖然大停電引來民怨，但國民黨的應對卻是以攻擊民進黨為主，雖然讓民怨向執政黨身上延燒，然而後續提出的能源政策檢討方案未能引起共鳴，因此停電所帶來爆量輿情討論，並沒有轉換到國民黨的聲量表現上，實為可惜。
民眾黨的部分則有特別之處，即使疫情在3大議題中，整體討論量最低，但因民眾黨主席柯文哲巧妙預言4月疫情又起，預言內容又正好貼合國內疫情發展，讓民眾黨在疫情相關討論中異軍突起，佔有一席地。三黨有關疫情的總聲量中，民眾黨占三黨聲量的13%，相較大停電僅佔4.7%、烏克蘭戰爭僅佔5.6%，民眾黨有關疫情的相關討論可謂異軍突起，也算得上是在疫情低靡的討論聲量中，成功創造話題的案例。
比較完三政黨在這3個議題的整體聲量表現，進一步透過三黨公職人員的臉書粉專貼文，評估3個議題在各自支持者當中的反應程度。可發現國民黨在停電議題上引發的粉絲互動相當踴躍，平均一則停電相關的貼文能夠創造3220次的粉絲互動，雖未能在303停電後近一步讓網友的討論聲量轉移到自身上，但也已凝聚既有支持者，創下高互動。
至於民進黨則以烏克蘭戰爭在支持者中反應最好，平均一則貼文有將近3千次的粉絲互動，這的確符合民進黨善於處理國際議題、在同溫層中正向宣傳的特性。民眾黨方面，看得出雖然在整體網路輿情世界中的聲量，仍與兩黨有差距，但在自媒體的經營上已有一定進展，停電、烏克蘭戰爭、疫情相關的貼文互動數在238至686之間，所創造的粉絲互動數跟兩大黨的差距相對比較接近。
年底選情逼近，網路聲量與社群操作的重要性已不在話下。要創造聲量的方法，不外乎是自己「造勢」創造議題，不然就是選擇「跟風」，跟著大環境中的熱門議題進行相關表態或政治攻防。然而，並非所有政治人物都「自帶流量」，能夠成為網路社群中的造浪者，也因此，各政黨、政治人物對外在環境、熱議趨勢的反應能力更是社群操作成功與否的重中之重。網路操作要如何才能引發整體輿情的討論熱度，又要滿足既有支持的胃口給予互動回饋，考驗著各個政黨，也牽動著年底九合一大選的選情。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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