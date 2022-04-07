NOW早報／台灣在十字路口！醫估疫情高峰點　趨緩時間曝

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4月1日至今，短短7天內本土病例就累計破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會中表示，台灣疫情還沒達高峰，還僅是處於剛開始的階段，高峰可能更快比國外更快到來，不過現階段仍要正常生活，並多運用快篩試劑檢測，若有確診需要進行隔離與應變。
對此，李明政表示，台灣現在多個縣市已有社區感染，還有許多潛在的感染者，疫情正在慢慢爆發，疫調也無法根絕，「接下來case量（案例量）應該是會越來越多。」李認為，台灣應該要盡量控制病例數，別像日本、韓國、新加坡、香港等地，「一旦讓確診數單日呈倍數增加，簡直就是一種地獄般的生活。」醫療量能若是崩潰，就會導致死亡率增加，也會延遲其他疾病患者就醫住院，提升死亡率。
「已經避免不了所謂與病毒共存的時代，那在這種時代，我們要減少傷亡。」，李明政指出，不能單看中重症人數，整體病例數曲線應呈平斜線緩慢增加，重症與死亡率才不會太高。他進一步分析，政府現在稱「正常生活、積極防疫」是因為台灣「目前是在一個十字路口」，想要清零但機率小，與病毒共存卻又不想確診者遍地開花，民眾過了兩年安然的防疫生活也難以接受，因此目前最佳狀態就是要嚴謹防疫。
李明政預估，剛經歷過清明連假人口大聚集，再過兩週觀察疫情是否爆發，政府就可明確知道十字路口的下一步應朝清零還是共存前進，不過李也坦言，雖現階段與去年５月皆為本土疫情大量爆發，但去年有局部性，清零較為簡單，今年多縣市各有案例，清零機率只剩10%以內，有90%的機率會要與病毒共存。
「應該1個月後疫情會達到高點，3個月後會趨緩。」李明政說明，屆時高峰期確診人數將取決於台灣積極防疫程度，7月疫情後應會漸漸趨緩，不過最好要放慢步調，不要讓確診人數在短期內急遽上升，「變成陡升坡，像爬好漢坡一樣，還是要用時間爭取能夠使用的醫療量能，民眾比較不會恐慌，減少中重症患者，醫護人員的工作型態也會比較正常。」台灣要嚴謹積極防疫與病毒共存，以時間換取空間，使確診人數呈緩慢斜坡上升方式，雖然此舉會延長確診人數下降時間，但卻能使傷亡減少。
李明政相信，台灣過去防疫成績一向良好，可以做到積極防疫，他建議民眾還是要保持適當的社交距離、不要群聚，政府也應控管部份場域人流，例如上萬人聚集的演唱會、音樂季、宗教活動，或是空氣不流通的特殊行業、大型聚會都應避免。
今日天氣／東北季風稍增強！今北、東北轉涼 降雨機率增
根據中央氣象局預報，昨晚至今（7）日東北季風稍增強，北部、東北部天氣稍微轉涼，迎風面的基隆北海岸、東北部及東部地區水氣增加，降雨機率提高，其中，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，北部山區及東南部地區也有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
而溫度方面，由於此波東北季風的冷空氣強度並不太強，今天僅迎風面高溫稍下降，低溫變化幅度不大，中部以北及東北部低溫約17、18度，其他地區19、20度；高溫方面，北部及東半部約22至25度，中南部地區27、28度。
呼籲家戶用電要「節電」！王美花：電費現在太便宜
經過303全台大停電後，時常發生地區型小規模停電，台灣是否真的缺電，成為熱議話題；對刺，經濟部長王美花昨（6）日表示，台灣不缺電，不過民眾仍需要節電，「因為現在電費其實太便宜了」。
王美花昨天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，特別針對303全台大停電、能源轉型等議題做探討，由於去年5月用電量創新高，今年時序已邁入4月，即將面臨炎夏用電挑戰。
對此，王美花表示，夏天開冷氣沒問題，重要的是如何節電，經濟部已與用電大戶討論，在產業端如何做到最有效率的節電方式，家庭用戶的節電，反而需要努力，因為現在電費其實是「太便宜了」。
吳慷仁報名金鐘男配還女配 《華燈》編劇15字藏玄機
《華燈初上》劉品言、編劇杜政哲日前上占星專家唐綺陽節目《星時代調研所》，揭開三季劇情5大謎團，吳慷仁將第三性公關「寶寶」演得活靈活現，比女人還要女人，劉品言問杜政哲到底要幫吳慷仁報名金鐘獎男配角還是女配角？杜政哲笑說：「這個好難，我想一想，會跟製作人討論。」不設限任何可能性。
其他4個謎題包括亨利愛過百合嗎？杜政哲說：「我寫的時候他是純同志，男性在那樣的環境上班，他知道要怎麼用自己的魅力達到目的。」蘇慶儀是真心想去日本嗎？杜政哲說：「是，她想把小孩帶走。」那為何要陷害羅雨儂？他認為必須設計一些出人意表的橋段，讓觀眾得到滿足。
花子最後有坐牢嗎？杜政哲表示：「沒有給答案。」留給觀眾想像空間，而花子對羅雨儂的愛，羅雨儂知道嗎？杜政哲指出羅雨儂是知道花子為她出頭，才導致蘇慶儀、江瀚接連喪命，但是兩人的友情沒有抹滅，所以最後羅雨儂眼眶泛淚，和花子合唱《祝你幸福》，藉由歌曲表達心聲。
唐綺陽身為粉絲，也點名3條故事線還有發揮空間，包括潘文成和小女警顏巧如（妹妹）在警界的發展、檜木與蘇慶儀相識故事、羅雨儂和子維會不會家人團圓，都是觀眾想知道的答案，被問到第四季寫不寫，杜政哲作勢打電話給林心如：「我們討論一下。」
避免醫療量能被拖垮！全球輕症不住院 居家隔離成主流
近來國內疫情升溫，在清明連假尾聲，單日確診還飆升至200多例，連日創下今年新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每日確診人數超過1500人才會啟動輕症居家隔離，國內質疑聲音四起。事實上，隨著疫苗覆蓋率提高，不少國家轉為「與病毒共存」模式，讓經濟、防疫得以並行，並且啟動輕症居家隔離的政策，減輕醫療量能壓力。
在全球率先展開「與病毒共存」模式國家之一的新加坡，近來單日新增確診仍在5000人上下，但在過去將近1個月以來，確診病例中高達99.7%都是輕症或無症狀患者。而新加坡國內完整疫苗接種率已高達92%，另也有71%民眾施打追加劑，在高疫苗施打率的前提下進行廣泛快篩，患者確診後在家隔離3天後，再度篩檢若為陰性，就能解除隔離。
在亞洲同樣單日新增確診居高不下的韓國，雖然仍因Omicron變異株導致單日確診數曾飆破62萬例，但死亡率比起他國顯著低下。而韓國疫苗覆蓋率超高，97%成年人都已經施打疫苗，2劑接種率佔總人口的86.7%，其中60歲以上長者的接種率也有95.7%。
韓國雖然在去年11月轉為「與病毒共存」模式，但在Omicron變異株肆虐、確診人數不斷增加的狀況下，考慮到感染者症狀多較輕微，韓國政府決定在2022年1月改變防疫政策，將隔離期縮短，完整接種疫苗者仍染疫，若是症狀較為輕微或是無症狀，僅需居家療養7天，且輕症患者可以在家接受治療，並透過APP在家看診、拿處方箋。
而日本近來遭到第7波疫情襲擊，且Omicron變異株也自今年1月以來成為了境內主流病毒，但有鑒於Omicron變異株傳染力強，但病例以輕症為多數的特性，讓日本也開始重視居家療養模式，在第6波疫情襲來時，全國居家療養患者數更達到57萬人。不過日本隔離規定分為有無感染症狀，若是患者有明顯咳嗽等症狀，經由檢測確診後，必須隔離10天，無症狀患者則是隔離7天，解除隔離前須有2次檢測結果為陰性。
除了亞洲國家之外，也有不少歐美國家將居家療養的規定放寬，英國在今年2月廢除了居家療養的規定，僅以勸導方式要求確診者隔離5天；美國則是自去年12月，縮短了居家隔離期間為5天，隔離解除後5天則是得戴著口罩在外活動。
新冠肺炎疫情在全球延燒逾2年，期間不斷出現新變異株，從Alpha、Beta、Delta，到近期造成全球疫情大流行再起的Omicron，不過確診者重症機率卻減弱許多，症狀表現也「感冒化」，讓越來越多國家防疫措施解封，為了減輕醫療量能壓力，「輕症或無症狀居家治療」似乎也成為了擁抱「與病毒共存」的國家的主流模式之一。
曾捲吸毒又賣淫！「太陽花女神」近況曝 爆離開台灣2年
當年因為太陽花學運而爆紅的女神劉依函（原名劉喬安），在過往曾經捲入跨國賣淫風波，後來又被警方抓到持有三級毒品安非他命，接著就默默退出螢光幕前，消失近兩年的她，日前因為生日在臉書上抒發心情，表示已經離開台灣2年之久，並期待最晚年底就能回來台灣。
劉依函表示「兩年不在台灣了，所有的人事物都好想好想，寶貝家人、姐妹們，希望一切順利很快相聚，期待最晚年底就能回家了！」只見照片中的她仍舊留著長髮，棕色系的頭髮搭配上淡妝，看起來神清氣爽，抱著柴犬玩自拍，從文字間透露對於台灣友人以及家人的想念。
至於目前自己所在位置，從打卡地標來看可以發現是在「波士頓」，劉依函說「隻身在外的我生日快樂，兩年不過生日了，回家後一起辦，沒有家人朋友在身邊又疫情肆虐，看到好多開餐飲、服裝的台灣寶貝們也成重災戶，好多人生活受了影響、還錯過了好多家人與姊妹人生中的大事，心中有點沈重，完全不想慶祝也沒有心情玩樂」。
看到疫情肆虐的情況，劉依函也許下自己37歲生日的三個願望，包括「願所有家人朋友還有我自己都平安健康幸福，挺過疫情的影響荷包儘快長大，荷包滿滿」、「願有生之年永遠有顆青春乾淨的心」、「願天災人禍別再擴散蔓延，我們真的需要好消息」。（編輯：郭佩蓉）
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