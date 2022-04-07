多個日本團5月擬訪台　謝長廷：交涉隔離條件中

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謝長廷今天與台灣駐日媒體茶敘時被問及此事時表示，5月日本有好幾團申請訪台，目前台灣的政策若不是以觀光為目的話，是可以入境台灣，但台灣的隔離政策，在什麼條件下可縮短隔離天數或是免隔離，這還在交涉中。
他表示，這需看訪台團體的行程。如果行程很少、很單純的話，那可能不用隔離，但如果行程太多，人比較多，要免隔離的話，可能很難。總之，這由中央流行疫情指揮中心決定。
這次自民黨青年團計畫訪台，規模雖然比以往訪台的規模小，但人數有幾十個人。
自民黨青年局考慮訪台期間將針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、烏克蘭局勢、台灣海峽等議題與蔡總統等人進行意見交換。
謝長廷說，想訪台的團體除了國會議員團以外，也有商業團體，有的團體有具體的會議要參加。
此外，有關日本參議員青山繁晴曾表示想訪問東沙島一事，謝長廷表示，事涉國安，不是完全由外交部處理，雖然造訪沒什麼危險，但現在很難講，如果造訪者比較高調，中國找麻煩的話，台灣也負不起這個責任。
青山曾在日本電台節目上表示，東沙群島位於台灣南方，中國可能攻擊東沙群島或是在東沙群島設據點，影響台灣的內政。（編輯：劉學源）1110407