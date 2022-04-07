《社內相親》結局！10大總裁愛上我　網推「這部」更心癢

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典型的總裁秘書系列霸總劇，一個無所不能的秘書與認為自己不需要秘書的常務，講述他們相遇後的故事。
第9名、《先熱情地打掃吧》
由金裕貞、尹均相主演，尹均相飾演嚴重潔癖的清潔公司CEO，金裕貞在劇中幫他克服潔癖更成為唯一能夠住進他家的人。
第8名、《焦急的羅曼史》
由宋枝恩、成勛主演，第一集就上演車震戲碼，DAEBOK集團本部長與集團中的營養師李宥美因一夜情相遇，本部長更因此愛上宥美。
第7名、《瘋狂愛上你》
近期在Disney+上線，是補教天王「GO Study」公司代表與秘書的故事，盧代表個性非常難相處，因此換過許多秘書，只剩下女主角努力待了一年以上，後來為了報復，就在盧代表假裝失憶期間，她順勢假裝成盧代表的未婚妻，不斷出招整他。
第6名、《初次見面我愛你》
一度在網路上被稱為《金秘書》與《變身情人》的綜合版，老梗設定與總裁秘書的橋段讓觀眾看不膩。
第5名、《愛上變身情人》
女主角每個月有七天會變換面貌，遇上有臉盲症的男主角，展開一段浪漫的愛情故事。
第4名、《大力女子都奉順》
可說是甜到讓觀眾集體得糖尿病，「敏敏～奉奉～」安代表每一句情話，都像全糖手搖飲一句句說到觀眾心坎裡，該劇即使已經播完很久，還是不時有網友二刷三刷重溫。
第3名、《金秘書為何那樣》
說到霸總劇，最經典絕對是《金秘書為何那樣》，由朴敘俊與朴敏英主演，副會長和完美秘書在劇中好笑又浪漫，本劇更成為兩位主角的代表作。
第2名、《社內相親》
近期最熱的高甜度韓劇，由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，無論是主線還是副CP，都讓觀眾看得非常過癮。土味情話完全不違和，「妳知道我對妳的愛，和這張卡有什麼共通之處嗎？就是都沒有限度」，讓人都被「始祖鳥」泰武的愛收服。
第1名、《她的私生活》
由微笑女神朴敏英與禁慾系男神金材昱主演，改編自漫畫《姐姐粉絲.com》，朴敏英飾演一個瘋狂的追星族，有許多小迷妹日常，粉絲看了都非常有共鳴，不少人更是擋不住「館長」的魅力原地戀愛了。