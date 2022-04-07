蒲亭女兒真被制裁！被疑助父隱匿資產　2/3俄銀行也遭殃

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美媒並引述政府官員指出，美國相信蒲亭37歲的長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）及35歲小女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova）都有資產在美國，後續將會被凍結。此外，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的妻子、女兒，以及數名國家安全會議高層官員也都入列。
蒲亭就任總統之後，鮮少向外界透露他的家庭以及私生活細節，知情人士透露，大女兒沃隆措娃是專攻基因遺傳學的學者，二女兒卡特琳娜則是從舞者轉變為數學家，現在是莫斯科大學數學研究院副院長。雖然美方沒有詳細說明蒲亭可能有哪些在美資產是透過女兒們藏匿的，但這種做法在俄羅斯的菁英階層其實很常見。
銀行部分，美國全面封鎖對俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和阿爾法銀行（Alfa Bank）的交易。前者為俄國最大金融服務機構，佔俄國銀行體系總資產近1/3，最大股東為俄國政府；後者則是俄國最大的民營銀行。
有外媒引述美國高階政府官員說法，指出美國現已封鎖逾2/3的俄國銀行業，俄國正在陷入經濟、金融和技術的全面孤立，按照這個速度，不排除將倒退回1980年代的前蘇聯水準。在烏克蘭平民和婦孺持續被殺害、流離失所的同時，歐美不允許俄國寡頭和政要繼續保有在歐美的財富，包含價值數億美元的遊艇、豪華渡假屋等等。
雖然有人質疑，制裁措施是否真的足以改變蒲亭的想法，但高階官員認為，制裁措施會對俄羅斯的生活造成影響，即使蒲亭是個獨裁者，最終也不得不考慮到他的人民，因為他並沒有提供他們安穩的生活，特別還是以剝奪人民的自由為代價。