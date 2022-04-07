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蒲亭女兒真被制裁！被疑助父隱匿資產　2/3俄銀行也遭殃

▲美國6日宣布新一波針對俄羅斯的制裁措施，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的2名成年女兒也入列。圖為蒲亭的長女沃隆措娃。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）
▲美國6日宣布新一波針對俄羅斯的制裁措施，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的2名成年女兒也入列。圖為蒲亭的長女沃隆措娃。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-07 06:36:50

美國6日宣布新一波針對俄羅斯的制裁措施，包括禁止所有對俄羅斯的新投資，擴大打擊俄國銀行，以及制裁俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的2名女兒，以回應俄軍在烏克蘭布查鎮屠殺平民的暴行。

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綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，美國及7大工業國集團（G7）週三宣布新一輪對俄制裁，制裁對象包括蒲亭的2名成年女兒。有美國官員向當地傳媒透露，蒲亭的女兒們之所以成為目標，是因為美方相信蒲亭透過家人協助自身隱瞞資產。

美媒並引述政府官員指出，美國相信蒲亭37歲的長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）及35歲小女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova）都有資產在美國，後續將會被凍結。此外，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的妻子、女兒，以及數名國家安全會議高層官員也都入列。

蒲亭就任總統之後，鮮少向外界透露他的家庭以及私生活細節，知情人士透露，大女兒沃隆措娃是專攻基因遺傳學的學者，二女兒卡特琳娜則是從舞者轉變為數學家，現在是莫斯科大學數學研究院副院長。雖然美方沒有詳細說明蒲亭可能有哪些在美資產是透過女兒們藏匿的，但這種做法在俄羅斯的菁英階層其實很常見。

銀行部分，美國全面封鎖對俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和阿爾法銀行（Alfa Bank）的交易。前者為俄國最大金融服務機構，佔俄國銀行體系總資產近1/3，最大股東為俄國政府；後者則是俄國最大的民營銀行。

有外媒引述美國高階政府官員說法，指出美國現已封鎖逾2/3的俄國銀行業，俄國正在陷入經濟、金融和技術的全面孤立，按照這個速度，不排除將倒退回1980年代的前蘇聯水準。在烏克蘭平民和婦孺持續被殺害、流離失所的同時，歐美不允許俄國寡頭和政要繼續保有在歐美的財富，包含價值數億美元的遊艇、豪華渡假屋等等。

▲歐洲聯盟國家對烏克蘭衝突的憤慨日增，特別是在布查屠殺事件傳出後，在協同一致動作下，48小時內已驅逐超過200名俄羅斯外交官和使館人員。（圖／美聯社／達志影像）
▲布查屠殺事件震驚國際。（圖／美聯社／達志影像）
雖然有人質疑，制裁措施是否真的足以改變蒲亭的想法，但高階官員認為，制裁措施會對俄羅斯的生活造成影響，即使蒲亭是個獨裁者，最終也不得不考慮到他的人民，因為他並沒有提供他們安穩的生活，特別還是以剝奪人民的自由為代價。

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