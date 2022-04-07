今年第一颱馬勒卡將生成！零星降雨增 週末高溫30度以上
中央氣象局表示，今（7）日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；台灣東北部、東部地區及基隆北海岸有短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，東南部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。今年第一個颱風「馬拉卡」估計將在今晚生成，目前預測對台灣沒有直接影響，但仍要後續觀察。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北舒適、南微熱，日夜溫差大。各平地氣溫：北部17至27度，中部16至29度，南部17至31度，東部17至29度。
吳德榮指出，明日至下週三，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，週末至下週三北台灣高溫亦升至30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。
吳德榮表示，關島南方海面的熱帶低氣壓，將於今晚率先發展為今年第1號颱風馬拉卡，模擬路徑將先往西北前進，之後將逐漸減速、再受到西風帶的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。符合氣候資料顯示，4月台灣鄰近地區常受中高層西風帶盤據，故4月颱直接侵襲台灣的機率是非常低的；但是否會對台灣天氣帶來間接影響？則要視其靠近的程度而定，這將是這颱風的觀察重點。（編輯：倪浩軒）