東港「球棒隊」攔車砸窗！駕駛不忍了猛撞反擊 網喊療癒
台灣前一陣子街頭「球棒隊」橫行，遇到行車糾紛動輒下車拿球棒鬥毆，砸車兼打人十分囂張。而近日網路又流傳ㄧ段影片，屏東東港水源一街，有位黑衣男駕駛拿球棒下車與後方白色轎車理論，之後揮棒猛砸對方車前擋風玻璃，相當兇狠。不料對方駕駛也不是吃素的，被砸後立即開車朝黑衣男撞去，讓黑衣男落荒而逃，之後白車更是連連狂撞黑車，讓網友看了直呼「好療癒！」
據了解，這起行車糾紛發生在4月6日下午4點左右，黑色轎車超車後堵停在白色轎車前方，黑衣男駕駛接著下車與白車駕駛理論，手上還拿著球棒，疑似在超車前便已有所糾紛。
兩人交談了一分多鐘，期間還有位路過機車騎士在旁關心，最後對話破裂，黑衣男揮棒猛砸白車的車前擋風玻璃，一棒敲出蜘蛛網般裂痕，不料白車被砸後立即爆氣倒車朝黑衣男追撞而去，讓黑衣男只能狼狽逃竄回自己車上，砸車時的狠勁全無，而白車之後更是持續瘋狂撞擊黑車，撞出魚死網破的氣勢，兩車的零件當街噴飛四散，黑色轎車的左前車門也被撞到變形。
網友紛紛在底下留言回覆說，「好療癒，我只看到白色車一時受到驚嚇，覺得生命受到威脅要自衞而已」、「踢到鐵板」、「球棒隊遇到更瘋的」、「惡馬惡人騎」。（編輯：倪浩軒）