全家不想當二哥！「新服務」被抖出 眾愣爆：7-11又輸了
台灣超商密度相當高，由於24小時營業加上應有盡有的服務，成為民眾日常不可或缺的商家之一，而說到台灣超商，其兩大龍頭分別為全家、7-11這兩間最為常見。近日，就有網友分享自己去逛全家時，結果意外發現全家默默推出新功能，讓她感到相當新鮮，貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「全家便利商店/7-11好物分享區」貼文指出「晚上逛街看到全家開的選品超市，不確定到底是開多久了XD，裡面的東西品項很多，像是蔬果那些滿滿都是，環境也非常舒適，份量都是小包裝，很適合小家庭或者一個人住外面的開伙方式，現在的便利商店真的是越來越方便了啊......！」
貼文一出，網友紛紛回應「這又是什麼情況啦！超商變超市了是不是」、「太猛烈了！完全想要贏過7-11」、「生鮮都不會很大量，自己住外面要煮的話相對來說友善」、「板橋也有新開一家，也有買一些永豐餘、天和鮮物還有裕美的蔬菜」、「之前去台南也有逛過，蔬果生鮮種類超多，小包裝很方便小家庭料理」、「7-11又輸了....真的不想當超市二哥的全家XD」。
事實上，全家之所以會推出這個所謂「FamiSuper選品超市」原因在於，看準近幾年受到疫情影響，在家開伙的比例上升，以及抓緊小家庭的兩大商機，因此拓展「全家FamiSuper超市店」，店內販售冷凍肉品、冷凍即食調理品、生鮮蔬菜、水果、蛋品、乳品等多樣東西，目前門市分佈不多，在台北東區、新竹竹北、台南新市、新北板橋都有據點，只能說現在超商功能越來越趨完整，成為時下民眾的一大福音。（編輯：張嘉哲）