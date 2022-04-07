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「布查屠夫」傳被調往前線！陰謀論：戰死就不能受審了

▲奧莫爾別科夫被認為主導了布查屠殺的暴行，因而被冠上屠夫的稱號。（圖／翻攝自每日郵報）
▲奧莫爾別科夫被認為主導了布查屠殺的暴行，因而被冠上屠夫的稱號。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-07 07:30:53

鄰近烏克蘭首都基輔的布查鎮（Bucha），在烏軍收復後發現大量平民遺體，懷疑至少300人慘遭俄軍虐殺後喪命，引發國際撻伐，而俄軍第64機械化步兵旅被指就是殺害布查平民的兇手，名為奧莫爾別科夫（Azatbek Omurbekov）更被認為是主導該次行動的「布查屠夫」。有外媒引述消息稱，他近日已被調往前線，目的則與俄方的陰謀有關。

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綜合《每日郵報》等外媒報導，烏克蘭情報顯示，奧莫爾別科夫負責指揮俄軍第64機械化步兵旅，該旅參與了布查鎮的佔領行動，然後於上週離開布查、撤退到白俄羅斯。

▲烏克蘭軍方在基輔地區發現大量平民遺體，外媒報導指出，有許多平民的手被綁在背後，遭到「行刑式」殺害。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭軍方在基輔鄰近地區發現大量平民遺體，有許多死者的手被綁在背後，遭到「行刑式」殺害。（圖／美聯社／達志影像）
報導進一步指出，這支部隊約2日前抵達俄羅斯西部的別爾哥羅德（Belgorod）後，目前正在被重新部署到哈爾科夫等「戰爭熱點」地區，以達到威嚇平民的作用。

烏克蘭軍方認為，犯下布查慘案的部隊回到前線，可能會被派往「沒有機會倖存」的戰區，以阻止他們事後在戰爭罪的相關審判中作證。 

儘管衛星照、無人機影片等多項證據都顯示，俄軍確實釀成了布查慘案，但俄方始終矢口否認，甚至聲稱慘案是烏克蘭軍方自導自演，再栽贓嫁禍給俄軍。

《泰唔士報》先前的報導則提到，奧莫爾別科夫在參與烏克蘭戰爭之前，還曾於去年11月前往東正教教堂，為即將到來的戰事祈禱，獲得哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）主教的祝福，希望「在上帝的祝福之下，我們希望能獲取與祖先一樣的成就。」

▲奧莫爾別科夫在參與烏克蘭侵略戰爭前，曾在去年11月前往東正教教會祈禱，還獲得了哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）主教的祝福。（圖／翻攝自perthnow）
▲奧莫爾別科夫在參與烏克蘭侵略戰爭前，曾在去年11月前往東正教教會祈禱。（圖／翻攝自perthnow）

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