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從門縫偷拍涼麵闆娘不雅影片　男帶2律師到案只認了一半

▲偷拍男到案後坦承透過鐵捲門投信口偷拍老闆娘不雅影片，不過否認有將影片散布出去。（圖／翻攝畫面）
▲偷拍男到案後坦承透過鐵捲門投信口偷拍老闆娘不雅影片，不過否認有將影片散布出去。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 07:50:42

新北市某涼麵店的老闆娘，日前在店內與人享受魚水之歡時，竟遭友人從鐵捲門的投信口偷拍，影片在網路瘋傳，讓老闆娘不堪其擾，憤而提告。而偷拍男昨（6）晚帶著2位律師到警局製作筆錄，認了偷拍但不認有散布影片，訊後被依妨礙秘密罪嫌函送法辦。

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據了解，上（3）月31日，老闆娘邀請20多歲的何姓男子到店內作客，但何男抵達時發現店門緊閉並未營業，結果何男從鐵門外透過投信口窺視，發現老闆娘在店內與人交歡，何男竟將手機伸進投信口偷拍，影片中還清楚拍下涼麵店店名與門牌號碼，似乎就是想要讓老闆娘身份曝光。

何男帶著2位律師到案後坦承偷拍影片，但否認將影片外傳散布，而對於警方的大多數詢問，何男則都以緘默權為由不回答。警方製作筆錄完成後，將何男依妨礙秘密罪嫌函送法辦。

警方也再次提醒民眾，收到影片切勿轉傳以免觸法，依據刑法第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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