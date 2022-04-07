NBA／詹皇表態想和自己打球 Curry：他的願望已實現過了
洛杉磯湖人才剛剛遭到淘汰，「詹皇」LeBron James就創造了一個新的話題。在他自己推出的訪談節目《The Shop》最新一集中，他表態想和Stephen Curry一起打球。
「現在的比賽中的確有一些非常厲害的角色，Stephen Curry肯定是我想一起打球的人，我喜歡關於他的一切，他非常致命的。當他下車時，你最好從他在停車場的那一刻起就開始防守他，你或許得從他下床的時候就開始去防他，我向上帝發誓。」James如此說道。
而這樣的言論也引起了球迷的討論，James目前和湖人還有一年合約，不過在此之前，當他的球隊潛力耗盡時，他都選擇前往另一個地方打造自己的冠軍之師。2014年在熱火是如此，2018年在騎士也是如此。
對於這樣的讚賞，Curry也回應道，「LeBron已實現了他的願望，此前兩屆全明星賽他都選了我，我不知道這是否足夠，但我現在很好。」他另外又表示，無論何時能聽到一個MVP級別、史上最出色的球員之一表態想和你打球，這感覺都很酷。但這也僅止於想像罷了。
而勇士總經理Bob Myers則是不願意對此多談，他僅淡淡的說：「誰不想和Curry一起打球呢？」