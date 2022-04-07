李家超力推國安法獲賞識　港特首選舉邁「澳門1人模式」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2019年修訂《逃犯條例》一事，李家超是主理的官員之一，同年6月爆發反送中運動，也是香港自主權移交以來，最大規模的遊行示威及政治風暴，李家超也在不久後成為其中1個被美國制裁的官員，如今再問鼎特首，勢必再創香港警隊歷史。
全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，「愛國者治港」的格局剛建立不久，內部的團結性仍不足夠，在複雜多變的內外形勢下，須嚴防敵對勢力趁機生事、挑撥離間，因此「澳門模式」是較穩妥做法，亦不排除日後其他屆選舉仍有1人以上的競爭局面。
所謂澳門模式，指的是澳門的選舉制度，除了1999年首屆特首選舉有2名候選人以外，之後的4次選舉都只有1名候選人，得票率都超過9成。
《美國之音》分析認為，雖然北京早已不再顧慮香港的民意，但此情況更反映出北京「槍杆子出政權」的思維模式，在穩定壓倒一切的前提下，只著重維護中國國家安全，凌駕於香港國際金融中心、一國兩制特別行政區、世界貿易組織單獨關稅區等地位之上。
分析也提到，警察出身的李家超去年才升任政務司司長，之前並無全面管理政府部門的經驗，但在擔任保安局局長期間因強力鎮壓反送中活動，之後又大力推行香港國安法而獲得中央賞識，如果由他擔任下屆特首，香港人自由度進一步收窄似乎是可以預見的。