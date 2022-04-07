COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

李家超力推國安法獲賞識　港特首選舉邁「澳門1人模式」

▲香港政務司司長李家超宣布辭職並競選特首一職。圖為2019年反送中期間，李家超從手持抗議標語的民主派議員面前走過。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港政務司司長李家超宣布辭職並競選特首一職。圖為2019年反送中期間，李家超從手持抗議標語的民主派議員面前走過。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-07 08:48:15

香港政務司司長李家超，6日正式宣布請辭，參選即將於5月舉行的下屆香港特區行政長官選舉，很可能成為香港首位「武官」出身的特首。由於現任特首林鄭月娥已言明不打算連任，加上目前看似也沒有其他人選出現，本屆香港特首選舉應會奉行類似澳門的「1人模式」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合港媒報導，中國全國政協委員與多名香港政界人士都表示，李家超是北京屬意的下屆特首人選，現年64歲的他大半生都在警務處工作，用33年的時間爬上警隊「二哥」的位置。後來獲得時任香港特首的梁振英青睞，決定提早退休轉跑道，成為保安局副局長，變相「升官」，2017年又升為局長，打破入境處壟斷的傳統。

2019年修訂《逃犯條例》一事，李家超是主理的官員之一，同年6月爆發反送中運動，也是香港自主權移交以來，最大規模的遊行示威及政治風暴，李家超也在不久後成為其中1個被美國制裁的官員，如今再問鼎特首，勢必再創香港警隊歷史。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，「愛國者治港」的格局剛建立不久，內部的團結性仍不足夠，在複雜多變的內外形勢下，須嚴防敵對勢力趁機生事、挑撥離間，因此「澳門模式」是較穩妥做法，亦不排除日後其他屆選舉仍有1人以上的競爭局面。

所謂澳門模式，指的是澳門的選舉制度，除了1999年首屆特首選舉有2名候選人以外，之後的4次選舉都只有1名候選人，得票率都超過9成。

《美國之音》分析認為，雖然北京早已不再顧慮香港的民意，但此情況更反映出北京「槍杆子出政權」的思維模式，在穩定壓倒一切的前提下，只著重維護中國國家安全，凌駕於香港國際金融中心、一國兩制特別行政區、世界貿易組織單獨關稅區等地位之上。

分析也提到，警察出身的李家超去年才升任政務司司長，之前並無全面管理政府部門的經驗，但在擔任保安局局長期間因強力鎮壓反送中活動，之後又大力推行香港國安法而獲得中央賞識，如果由他擔任下屆特首，香港人自由度進一步收窄似乎是可以預見的。

「布查屠夫」傳被調往前線！陰謀論：戰死就不能受審了

蒲亭女兒真被制裁！被疑助父隱匿資產　2/3俄銀行也遭殃

UN演說斥俄犯戰爭罪！澤倫斯基：安理會須改革　要不解散

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀