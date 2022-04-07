美政界多人染疫！晚宴後陸續確診　商務、司法部長都中了

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在這之後不久，美國司法部亦發布聲明，指部長加蘭檢測後確診，屬無症狀感染，同樣已完成疫苗及加強劑接種；緊接著連西蒙斯也在同天確診，而副總統賀錦麗身為密切接觸者，將持續觀察自身狀況並諮詢醫生。
報導指出，雷蒙多、加蘭和西蒙斯，2日都曾在美國首都華盛頓1間酒店，出席烤架俱樂部暨基金會（Gridiron Club and Foundation）的晚宴，在場有數百位賓客，包括許多政界名人和記者。
烤架俱樂部主席德法蘭克（Tom DeFrank）表示，截至當地時間6日下午，已有14人晚宴賓客確診，包括雷蒙多、加蘭、西蒙斯、德州民主黨眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）以及加州民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff），並且有多名記者也染疫。雖然無法確定誰是源頭、何時感染，但確診者的確有在晚宴上與其他賓客互動，預期還會有更多病例傳出；至於美國總統拜登（Joe Biden）則未出席該場晚宴。
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