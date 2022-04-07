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美政界多人染疫！晚宴後陸續確診　商務、司法部長都中了

▲美國商務部長雷蒙多6日確診新冠肺炎，另傳出有多位官員也在出席同場晚宴後染疫。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國商務部長雷蒙多6日確診新冠肺炎，另傳出有多位官員也在出席同場晚宴後染疫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-07 09:06:34

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、司法部長加蘭（Merrick Garland）以及副總統賀錦麗的傳訊總監西蒙斯（Jamal Simmons），6日皆宣布確診新冠肺炎，他們的共通點都是近日曾出席一場政界和媒體人士雲集的晚宴。

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綜合外媒報導，美國商務部發表聲明，雷蒙多在出現輕微症狀後，6日在家中進行新冠病毒檢測，結果呈現陽性反應而確診，而她已完成新冠疫苗和加強劑的接種。雷蒙多的辦公室已啟動接觸者追蹤程序，在5天的居家隔離期結束、檢測結果證實無染疫後即可返回辦公。

在這之後不久，美國司法部亦發布聲明，指部長加蘭檢測後確診，屬無症狀感染，同樣已完成疫苗及加強劑接種；緊接著連西蒙斯也在同天確診，而副總統賀錦麗身為密切接觸者，將持續觀察自身狀況並諮詢醫生。

報導指出，雷蒙多、加蘭和西蒙斯，2日都曾在美國首都華盛頓1間酒店，出席烤架俱樂部暨基金會（Gridiron Club and Foundation）的晚宴，在場有數百位賓客，包括許多政界名人和記者。

烤架俱樂部主席德法蘭克（Tom DeFrank）表示，截至當地時間6日下午，已有14人晚宴賓客確診，包括雷蒙多、加蘭、西蒙斯、德州民主黨眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）以及加州民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff），並且有多名記者也染疫。雖然無法確定誰是源頭、何時感染，但確診者的確有在晚宴上與其他賓客互動，預期還會有更多病例傳出；至於美國總統拜登（Joe Biden）則未出席該場晚宴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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