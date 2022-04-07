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到全家買霜淇淋　客一回頭「爆傻眼」：花20分鐘才吃完

▲網友曬出買到「超ㄉㄨㄚ幹」全家霜淇淋，其他人笑稱「這是淡水老街超大支霜淇淋吧」。（圖／取自批踢踢、Dcard）
▲網友曬出買到「超ㄉㄨㄚ幹」全家霜淇淋，其他人笑稱「這是淡水老街超大支霜淇淋吧」。（圖／取自批踢踢、Dcard）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-07 10:45:542022-04-07 10:49:53

全家霜淇淋這回和YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，成功在社群營造一波話題，除了一次推出4種新口味吸引民眾嘗鮮，更誘人的是綜合口味圓滾滾版本的視覺效果「巨大支」，網友紛紛曬出戰果照，直呼吃了20分鐘吃不完，讓其他人欽羨：「這麼胖的霜淇淋總是在別人手中」。

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全家霜淇淋每每推出新口味都受到關注，這次和滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」聯名，使用店內同款茶葉原料細磨後做成霜淇淋，一口氣推出4款口味，分別是日安紅濃茶歐蕾、棉被厚奶蓋、午茉綠、棉被午茉綠（綜合），神還原店內的招牌飲品，5月19日前每支特價45元。

▲全家霜淇淋和「再睡5分鐘」聯名，雙口味店可買到「棉被厚奶蓋」、「午茉綠」，以及綜合的「棉被午茉綠」口味。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋和「再睡5分鐘」聯名，雙口味店可買到「棉被厚奶蓋」、「午茉綠」，以及綜合的「棉被午茉綠」口味。（圖／業者提供）
4款口味自前（5）日起已在全台近2000間霜淇淋販售店開賣，社群上開始湧現開箱熱潮，除了新口味引起討論，圓滾滾的綜合口味看起來「巨大支」，視覺效果也成為話題。有Dcard網友分享和朋友特別去朝聖，沒想到一轉頭看到店員做好的霜淇淋「真的傻掉」，原PO形容「超ㄉㄨㄚ幹，兩個人花了快15分鐘才吃完。」批踢踢則有網友提到，「又圓又大圈，吃了20分鐘還沒吃完，吃到差點遲到。」

▲Dcard網友分享，和朋友一人一支，「超ㄉㄨㄚ幹，兩個人花了快15分鐘才吃完。」（圖／取自Dcard）
▲Dcard網友分享，和朋友一人一支，「超ㄉㄨㄚ幹，兩個人花了快15分鐘才吃完。」（圖／取自Dcard）
網友相繼曬出自己的戰果照並分享試吃心得，「有夠大支，每次都吃到發冷，店員拿給我還說『啊不好意思擠太大支』」、「白色部份像牛奶口味，綠色部份有淡淡茶香，綜合口味吃起來很清爽。」但也有少數人是拿到「垂頭喪氣版」，讓其他網友很是羨慕：「標準是兩圈半，犯規啦」、「這麼胖的霜淇淋總是在別人手中」。

▲內行透露標準尺寸應是兩圈半，但不少幸運民眾都拿到「巨大款」，讓人感嘆「這麼胖的霜淇淋總是在別人手中」。（圖／取自批踢踢）
▲內行透露標準尺寸應是兩圈半，但不少幸運民眾都拿到「巨大款」，讓人感嘆「這麼胖的霜淇淋總是在別人手中」。（圖／取自批踢踢）
這是全家史上第一次同時推出4款口味，再加上一般版和圓滾滾版本，都是在限定店舖販售，讓民眾看得霧煞煞，不知該怎麼買到想吃的口味。據了解，全家霜淇淋機台分為單孔及雙孔，單口味店專賣「日安紅濃茶歐蕾」口味，雙口味店販售「棉被厚奶蓋」、「午茉綠」，以及兩者綜合的「棉被午茉綠」口味。如果想吃「胖胖霜淇淋」，則必須到圓滾滾販售店，目前共101間門市導入。最簡單的方式就是透過「霜淇淋地圖」查詢，可以快速找到符合條件的門市。

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