公寓暗藏專業靈堂 住戶控訴：招魂、骨灰罈進出變成日常
台北市公寓內竟暗藏葬儀社，讓普通的公寓住家變成專業靈堂，招魂和骨灰罈與神主牌在樓道間進進出出成為住戶的每天生活日常景象，讓其他住戶苦不堪言，直呼身心俱疲，即便向相關單位檢舉，業者被開罰後依然不怕，讓住戶無奈詢問「我們住戶的權益要怎麼去跟這些殯葬業討回來？」
有網友在臉書「爆料公社」發文，透露自己居住台北市民權東路的一處公寓民宅，控訴有業者違法將公寓出租給喪家做法事，讓公寓儼然變成專業靈堂，不時就會遇到業者撐著雨傘帶著骨灰罈跟神主牌進入，喪家也跟著進進出出。
原PO不滿表示，從110年起就在做這些違法行為，去年被殯葬管理處查獲罰6萬，但還是持續偷偷在做違法的事，每次通報殯葬管理處稽查，業者就不讓稽查人員進入，即便找過議員、立委來關切，但問題始終沒有解決，讓原PO無奈控訴「請問我們住戶的權益要怎麼去跟這些殯葬業討回來？」
原PO也附上殯葬管理處開罰的紀錄以及台北市都發局要求業者另覓合法地點的公文，不管業者不甩就是不甩，不管想驅離或想拆除都徒勞無功，讓原PO感慨真的身心俱疲。
其他網友則紛紛留言回覆說，「太不道德了只顧自己，擾亂鄰居安寧」、「請主管機關出來吧」、「好誇張」、「太扯了」、「千金難買好鄰居」、「會一直違法做，表示罰的錢小於賺的錢很多，二者不成比例」。（編輯：倪浩軒）