菸酒檳榔族注意！喉嚨卡卡、吞嚥困難當心食道癌

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根據國人最新癌症登記與死因統計，每年食道癌新發生個案有2700人，佔男性癌症發生率第6位；死亡人數約1800名，癌症死因排名為第5位，其中高達9成以上為男性。
臺北榮民總醫院胸腔外科主治醫師徐博奎指出，國人食道癌患者好發50至70歲，早期食道癌幾乎沒有症狀，直到出現喉嚨卡卡、吞嚥困難，甚至胸痛、體重下降，大多數已是晚期，東方國家食道癌以鱗狀上皮癌為主，好發於吸菸、喝酒、嚼檳榔的勞工族群，以及經常吃醃製食物、不新鮮食物，或是喜歡喝滾燙熱湯的人，他表示「食道黏膜容易受傷，癌變機率也較大」。
而好發於西方國家的食道腺癌，近年在台灣也有上升的趨勢，大部分是胃食道逆流及肥胖族群；若是高位食道癌，還會伴隨聲音沙啞，當腫瘤轉移淋巴可能造成頸部腫大，骨轉移則骨頭痛、肝轉移出現黃疸。
微創手術傷口小 搭配止血器械縮短復原期
食道癌治療以手術為主，依照病情可同步配合放化療或標靶治療等。徐博奎醫師說明，大多數食道癌患者屬於腫瘤局部侵犯型，由於食道位於胸腔正中央深處，緊鄰主動脈、氣管，手術很難完全清除癌細胞，標準治療會先在術前進行放、化療，讓腫瘤縮小、再進行整段食道切除，並利用胃、大腸進行食道重建。
徐博奎醫師進一步說明，傳統食道癌手術須開胸剖腹，傷口大、併發症高，恢復也較慢；近10年以微創內視鏡手術為主流，傷口較小，再搭配腹腔鏡進行食道胃吻合重建手術；由於食道周圍布滿許多細微血管，同步搭配使用組織凝集儀，可確保精準清除病灶切割，同時具有止血作用，出血量更少，讓患者復原更快速。
術中監測喉返神經 降低聲音沙啞後遺症
以往認為食道癌切除病灶即可，徐博奎醫師補充，食道鱗狀上皮癌容易轉移喉返神經旁的淋巴結，由於喉返神經非常脆弱，進行淋巴廓清術時，很容易造成喉返神經麻痺。根據文獻顯示，食道癌患者進行淋巴廓清術，發生聲音沙啞後遺症的比例達3至4成，且喝水也容易嗆到，等到術後2至3個月才會逐漸恢復，嚴重影響生活品質。
術中輔以使用神經監測儀，不僅可以定位及確定喉返神經位置，且術中便可知道神經傳導功能正常與否，不但提升手術安全性，更大幅降低術後併發症發生。以北榮統計為例，若術中輔以喉返神經監測儀，食道癌淋巴廓清術後，喉返神經麻痺發生率大幅下降至10％，讓醫療團隊與患者能更加安心進行治療。
預防食道癌 遠離菸、酒、檳榔
徐博奎醫師補充，臨床上，許多口腔癌患者常伴隨食道癌，診斷為口腔癌建議進行胃鏡檢查，若是發現食道黏膜癌前病變，利用內視鏡黏膜切除術即可。最後提醒，預防食道癌要遠離菸、酒、檳榔，胃食道逆流應定期胃鏡檢查，如果出現吞嚥困難、喉嚨卡卡，應盡早就醫檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53321
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