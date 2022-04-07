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台股早盤一度跌160點　電子熄火、鋼鐵與疫情概念股走強

▲台北股市7日也持續弱勢，開盤後一度跌160點，下殺來到17358點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌9元，來到569元，而盤面焦點為鋼鐵族群與疫情概念股。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市7日也持續弱勢，開盤後一度跌160點，下殺來到17358點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌9元，來到569元，而盤面焦點為鋼鐵族群與疫情概念股。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-07 09:42:162022-04-07 09:44:20

美國聯準會Fed暗示將猛烈縮表，美股昨（8）日持續走跌，亞股今（7）日也續弱，日韓股市跌1.8%與1%，陸港股跌0.6%與0.7%。台北股市今日開盤後一度跌160點，下殺來到17358點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌9元，來到569元，而今日盤面焦點為鋼鐵族群與疫情概念股。

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美股道瓊指數昨日下跌144.67點，或0.42%，收34496.51點；那斯達克指數下跌315.35點，或2.22%，收13888.82點；標普500指數下跌43.97點，或0.97%，收4481.15點；費城半導體指數下跌75.9點，或2.32%，收3194.0點。

台北股市今日開盤跌92.37點，加權股價指數以17430.13點開出，早盤一度跌160點。英特爾執行長基辛格今日將會見台積電高層，傳將擴大下單，不過權值股台積電早盤仍弱勢跌9元，來到569元。聯電跌幅也有1.5%，來到50.3元。聯發科跌逾1%，來到871元。大立光跌逾2%，來到1735元。英業達跌1%、力旺跌2%以上。

中美矽晶單季與單月營收皆創歷史新高，太陽能營收較同期成長8成以上，今股價逆勢走升，漲1%以上，來到174元。電子零組件族群逆勢抗跌，德微漲3.8%、胡連漲3.6%、同致漲逾1.5%。

疫情概念股今日稍稍回落，但部分個股仍有表現，亞諾法漲4%，南六、中天、太醫、佰研、基亞、毛寶、花仙子漲0.8%左右，懷特漲3%、美時漲2%。鋼鐵股表現不俗，盛餘漲7%，彰源、新鋼、佳大、燁興、高興昌、春雨、燁輝、志聯漲逾1%到3%。


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