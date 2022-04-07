入境檢疫再縮短至7日？陳時中提觀察期認「沒有這麼快」

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10日檢疫上路滿月疫情升溫，6日內本土確診病例數累計破千例，今陳時中赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時說明，目前重點是完善國內相關檢疫措施、與地方政府加強溝通，讓大家明白指揮中心政策方向。
至於是否可能再縮短檢疫期，陳時中坦言，暫時會持續評估，「沒有這麼快」，政策自3月17日起才是首波滿10日檢疫，要到本月17日才會有一個月的觀察期。
陳時中表示，目前是走向減災的時段，要醫好重症個案、漸漸放寬隔離措施，前段時間在極力圍堵的情況下，檢疫者才會放到集中檢疫所或是防疫旅館，現在要回到原來規定，以居家檢疫為主，居隔規定也從一人一室的套房放寬至同戶若皆為檢疫者，可在適當清消狀況下共用衛浴；輕症居家隔離相關指引也正在修訂中。
昨（6）日總統蔡英文邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、陳時中、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人召開防疫策略會議。此會議被外界解讀為是為陳時中參選鋪路，對此，陳今僅強調「兩者無關」。
不過國民黨立委蔣萬安則認為，會議並無邀集雙北市長，但防疫不分藍綠，並非選戰，台灣過去可以走出疫情就是倚靠全國上下全民一心，民眾期待可以看到專業防疫，並非政治防疫，呼籲政府應務實提出對策，盡快公布配套指引等讓民眾與地方能有所依循，並做好準備與國際接軌。
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