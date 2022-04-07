叼菸男拿乙炔切割噴臉自毀容 母怒告公司：他只是個孩子
有位網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，透露自己是位工人，日前帶著新人去進行拆廢棄鐵皮屋的工作，過程中需要用到乙炔切割器噴火，原PO特別叮嚀新人不要亂碰，不料原PO一去上廁所就發生意外，新人嘴叼香菸拿起乙炔切割器噴頭，結果不慎引發火勢，造成臉部嚴重毀容還慘遭失明。新人母親為此怒告公司，更痛斥「我兒子才25歲，只是個孩子，你們公司那麼多人怎麼不多關照他？」
原PO表示，3月中帶著新人去執行拆廢棄鐵皮屋的工作，交代新人把自己切下來的東西潑水降溫，然後搬走就好，比較危險的乙炔切割器就由原PO操作。而原PO去上廁所時還特別叮嚀新人不要碰，想不到意外還是發生，新人嘴叼香菸拿起乙炔切割器噴頭，疑似誤旋點火按鈕，結果火噴到臉上、頭髮著火，不僅臉部嚴重燒傷還失明。
新人的母親趕到醫院時大罵公司，「我兒子才25歲，只是個孩子，你們公司那麼多人怎麼不多關照他？」更憤而提告求償，而原PO於日前更新進度，表示由於有現場監視器畫面和同事作證，自己確實有提醒對方不要碰，因此獲免責，而公司也因為有團保理賠，無需再另外賠償，只是乙炔鋼瓶沒有掛危害告知牌與負責人、代理人，因此被勞工局開罰。
戲劇化的經過引發討論，不過也有網友提出質疑，認為事件發生在3月中，4月初法院就判決下來，時間來看不可能這麼快，且若是在工地發生事故遭毀容兼失明，已經算是重大工安意外，不太可能之前都沒有看到相關報導，認為此事的真實性尚待確認。（編輯：倪浩軒）