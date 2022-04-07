足球／再度搶斷門將完成帽子戲碼 本澤馬：神奇的夜晚
延續上一場對巴黎聖日耳曼逆轉勝的氣勢，皇家馬德里前鋒本澤馬(Karim Benzema)今(7)日在歐冠8強淘汰賽，面對切爾西又上演「帽子戲法」，率領球隊以3:1贏球，只要第二輪不輸超過一球，就能夠晉級4強。
本澤馬上一場逼迫大巴黎門將發生失誤，揭開了皇馬反撲的序幕。這一場他在第21分鐘和第24分鐘分別打進一顆頭球，又在下半場切爾西進球後，立刻搶斷對方門將Edouard Mendy的傳球，打進球隊和個人本場的第3球，終結比賽懸念。
本澤馬在36場比賽內打進37球，近況相當火熱。而他也幫助皇馬終結了對切爾西在歐戰賽場上不勝的紀錄。去年皇馬在歐冠四強遭到切爾西淘汰，現在他們很有機會完成復仇。
「這是神奇的夜晚，就像那天在伯納烏對巴黎的比賽。今天進球場就是為了勝利，為了顯示我們是皇馬。事情對我們來說很順利，因為我們踢得很好，從第一分鐘到最後一分鐘。」本澤馬受訪時如此說道。另外，他也表示自己對3個進球都很滿意，不過也直言打進第3球時自己最高興。
而這樣一場慘敗，也讓切爾西主帥Thomas Tuchel對球隊的表現相當不滿，他甚至在賽後新聞發布會上直言不相信球隊還有晉級希望，也希望切爾西能盡快找回應有水平。