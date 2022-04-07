2022新南向台灣形象展馬泰印開跑　虛實展覽拓商機

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馬來西亞、泰國和印度是新南向市場中的主要國家，印度是南亞地區人口最多、經濟規模最大的國家，泰國和馬來西亞的人均所得則是分別達到7,000美元和10,000美元以上，是該區域中人均所得僅次新加坡和汶萊的富裕國家，同時也是區域的製造中心，相對於對台灣的產品接受度也會較其他國家來的高。
除此之外，疫情之後這些國家經濟和工業產出反彈的幅度也十分驚人，馬來西亞和泰國已於2021年底逐漸走出新冠肺炎的陰霾，根據IMF的預估，2022年馬、泰兩國的經濟成長率可介於5.1%～6.5%之間，印度更可高達8.7％，屬於強力的V型復甦；在工業產出和新訂單增加的部分，IHS Makit的PMI報告顯示這些國家的工業產出和訂單自2021年末至今已經連續數個月站上50分的枯榮線，顯示工業部門已從疫情的衝擊迅速恢復，廠商信心正快速的恢復。
為了因應後疫情時代快速變動的政經環境和短鏈化的趨勢，各國政府紛紛推出未來的產業發展藍圖，希望能夠利用自身優勢在下一世代的產業競爭中脫穎而出。今年新南向台灣形象展將依照各國產業發展趨勢規劃展出工業4.0、綠色經濟、智慧醫療、內需消費、文化觀光等五大主題，此外針對不同國家特性也另規劃如清真、智慧農業等主軸，歡迎有興趣的台灣廠商踴躍報名，利用台灣形象展平台搭上新南向國家疫後復甦的列車。