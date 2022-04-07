率「新潮流+」雙北議員參選人亮相 吳思瑤揭幕僚世代DNA
民進黨市議員初選民調即將展開，黨內派系新潮流雙北市議員及市議員參選人組成「新潮流＋」問政連線，於今（7）日召開記者會共同出擊。「新潮流＋」召集人、立委吳思瑤表示，新潮流的共同基因是幕僚世代紮實問政的DNA，大家都是真功夫硬底子，這就是「新潮流＋」最大的不同。她也說，自己非常榮幸以發起人的角色上台，民進黨近來有很多團進團出、推舉年輕世代的案例，這彰顯了民進黨願意牽成優秀年輕人才的世代價值。
「新潮流+」今日於台北台大校友會館召開記者會，由擔任召集人的立委吳思瑤、立委劉世芳、張廖萬堅、林宜瑾、沈發惠、賴品妤等人共同推薦爭取連任的李建昌、許淑華、梁文傑、簡舒培、戴瑋姍、張錦豪，以及新人邵維倫、陳賢蔚、顏蔚慈及林秉宥。
吳思瑤表示，從事政治工作20多年，第一次以政治連線團隊作戰站在台上。很多人對民進黨次級團體充滿很多想像，尤其新潮流過去一向非常低調，但今天不管是立委、議員，來自南還是北，每一位政治工作者大家都非常熟悉，一點都不陌生，「我們大家是多年戰友，也是經過大家觀察多年，肯定多年的從政者」。
吳思瑤表示，今天共同推薦10位參選人，其中包含4位新人、6位現任議員，新潮流布局雙北，要為雙北未來推出最強棒的參選者。「這段時間民進黨有很多團進團出，大手攜小手，一同推舉年輕世代的案例，這是非常正面的良性競爭，也是彰顯民進黨願意牽成優秀年輕人才的世代價值」。
吳思瑤也說，新潮流的共同基因是幕僚世代紮實問政的DNA，大家擁有完備踏實的政治歷練，今天在場大家在基層投入政治工作少則5年、長則16年，大家都是真功夫硬底子，絕對是最有經驗的新人，這也是「新潮流+」最大不同。
吳思瑤表示，雙北作為首都生活圈，有太多市政建設議題需要擴大合作，所以「新潮流+」另一個重要合作意涵，是宣示未來在問政監督、基層服務、爭取雙北生活圈建設發展面相，都是延續性的工作，這不只是選舉口號，也是未來問政的保證。