COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／最難守的是KD！32分大三元率籃網逆轉收下2連勝

▲Kevin Durant下半場爆發獨拿23分、全場32分「大三元」率籃網逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant下半場爆發獨拿23分、全場32分「大三元」率籃網逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-07 10:42:48

籃網今(7)日上半場打完落後17分，但在Kevin Durant下半場爆發獨拿23分、全場32分「大三元」的帶領下，終場以110:98作客逆轉擊敗尼克，收下2連勝，也讓人想起熱火Bam Adebayo所說的KD是最難防的球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
連2年入選年度最佳防守第二隊的Adebayo被視為NBA最好的防守球員之一，近期受訪時被問到認為誰是生涯中最難防守的球員，「我會說是KD。身高7英尺，並能做到他做的那些事情，任何時刻誰在場上對到他都不容易。」Adebayo說。

這席話在今天得到應證，上半場只拿9分的KD在易籃後回神，第四節開始，Kyrie Irving抄截成功，跑快攻妙傳給KD讓他扣籃得分，籃網追到只差1分，KD接著急停跳投，單節攻下13分，率隊在第四節打出38:16逆轉戰局。

KD全場出賽43分鐘，繳出32分10籃板11助攻「大三元」，Irving貢獻24分9籃板7助攻，Seth Curry和Patty Mills各有15分。尼克以Alec Burks
的24分為最高，RJ Barrett貢獻23分，兩人在下半場得分僅個位數，無力守住勝果。
 

NBA／籃網從榜首掉到附加賽行列　KD：誰在乎？

NBA／西蒙斯例行賽報銷　季後附加賽也無法打

NBA／詹皇拚48小時復出戰榜首太陽？美媒警告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀