NBA／最難守的是KD！32分大三元率籃網逆轉收下2連勝
籃網今(7)日上半場打完落後17分，但在Kevin Durant下半場爆發獨拿23分、全場32分「大三元」的帶領下，終場以110:98作客逆轉擊敗尼克，收下2連勝，也讓人想起熱火Bam Adebayo所說的KD是最難防的球員。
連2年入選年度最佳防守第二隊的Adebayo被視為NBA最好的防守球員之一，近期受訪時被問到認為誰是生涯中最難防守的球員，「我會說是KD。身高7英尺，並能做到他做的那些事情，任何時刻誰在場上對到他都不容易。」Adebayo說。
這席話在今天得到應證，上半場只拿9分的KD在易籃後回神，第四節開始，Kyrie Irving抄截成功，跑快攻妙傳給KD讓他扣籃得分，籃網追到只差1分，KD接著急停跳投，單節攻下13分，率隊在第四節打出38:16逆轉戰局。
KD全場出賽43分鐘，繳出32分10籃板11助攻「大三元」，Irving貢獻24分9籃板7助攻，Seth Curry和Patty Mills各有15分。尼克以Alec Burks
的24分為最高，RJ Barrett貢獻23分，兩人在下半場得分僅個位數，無力守住勝果。