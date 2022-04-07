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台股區間擺盪、長線買點浮現　法人：掌握三利多與三風險

▲法人預期，未來台股有三大利多與三大風險值得注意，第二季台股修正壓力雖大，但在長期趨勢不變且高殖利率的支撐力道之下，後市仍然可以樂觀。（圖／NOWnews資料照）
▲法人預期，未來台股有三大利多與三大風險值得注意，第二季台股修正壓力雖大，但在長期趨勢不變且高殖利率的支撐力道之下，後市仍然可以樂觀。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-07 10:47:27

3月以來美國聯準會升息、俄烏戰爭、中國大陸封城等事件的影響，外資大幅賣超之下，台股震盪不斷。有法人預期2022年成長變得非全面性，指數將呈現區間擺盪走勢。專家認為，未來台股有三大利多與三大風險值得注意，然而今年以來台股表現在亞洲國家中相對抗跌，第二季台股修正壓力雖大，但在長期趨勢不變且高殖利率的支撐力道之下，後市仍然可以樂觀。

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施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為未來台股有三大利多與三大風險值得注意。第一項利多是GDP成長率逐季向上；第二項利多為第三代半導體商機；第三項利多則是台股本益比14倍，處於中性水位。而三大風險包括聯準會升息，目前市場較多數共識為預期今年可能總計升息10碼（統計至2022年4月5日）；再來是今年企業獲利成長率下滑；最後是供應鏈瓶頸、勞動力短缺、碳價上漲等因素推升通膨。

詹祖光指出，然而台股相較於亞洲其他國家，今年至今的表現較為穩健，在本益比相對中性之下，長線投資的甜蜜點已經浮現，他進一步指出三大利多可以期待。第一項利多是經濟成長逐季向上。台灣2021年經濟成長率6%，2022年經濟成長率預估約4%。主計處預估，GDP與去年同期相較可能第一季的成長率最低，但之後會逐季向上。

第二項利多，半導體產業仍是2022年焦點，尤其是第三代半導體發展。雖然近期PC、手機正面臨庫存調整，但是第三代半導體材料如碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN），具高頻、高功率、耐高溫、高電壓的特性，已廣泛應用在基地台、航太、電動車、鐵道運輸、電力系統等領域。相關產業以及公司，特別是具利基以及產業領先地位者，中長線發展依舊可期。

第三項利多，台股目前本益比約14倍，處於中性水位，投資人可伺機佈局。今年以來台股相較國際主要股市來得抗跌，在本益比處於中性水位之下，投資價值浮現。建議可從短期受影響、但長期趨勢往上的類股著手，例如產能、訂單狀況受惠需求強勁的晶圓代工與ABF基板等。

至於台股三大風險，詹祖光認為第一個風險是聯準會的貨幣政策退場。聯準會自3月結束購債後，目前市場較多數共識為預期今年可能總計升息9至11碼（統計至2022年4月5日）。要注意的是10年期債殖利率是否急升或是平坦化、甚至已經與2年期殖利率出現倒掛現象，恐在經濟真正衰退之前，股市會出現賣壓。

第二個風險是企業今年獲利成長率下滑。從一些數據看來，面板廠庫存偏高、PC的庫存也攀升，半導體的產能擴充也有限，需要繼續關注重點企業接下來的表現、是否出現警訊。

第三個風險是不斷推升的通膨。供應鏈瓶頸、勞動力短缺加上碳價上漲，高通膨影響民眾消費能力，尤其若干企業不能將較高的成本轉嫁，獲利恐被壓縮，進而衝擊企業獲利能力。

隨著三大利多與風險共存，預期2022年的成長並非全面性，指數可能為區間盤整格局。然今年以來台股表現在亞洲國家中相對抗跌，第二季台股修正壓力雖大，在長期趨勢不變且高殖利率的支撐力道之下，後市仍然可以樂觀。


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